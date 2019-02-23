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Maduro tarafından düzenlenen konser organizasyonu sönük başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 00:20 | Son Güncelleme

Kolombiya’nın Venezuela sınırında bulunan Cucuta kentinde yapılan Venezuela’ya Yardım Konseri için binlerce insan toplanırken, Nicolas Maduro tarafından sınırın Urena tarafında düzenlenen konser organizasyonu ise oldukça sönük başladı.Kolombiya’nın Venezuela sınırında bulunan Cucuta kentinde yapılan Venezuela’ya Yardım Konseri için binlerce insan toplanırken, Nicolas Maduro tarafından sınırın Urena tarafında düzenlenen konser organizasyonu ise oldukça sönük başladı.

Kolombiya’nın Venezuela sınırında bulunan Cucuta kentinde yapılan Venezuela’ya Yardım Konseri için binlerce insan toplanırken, Nicolas Maduro tarafından sınırın Urena tarafında düzenlenen konser organizasyonu ise oldukça sönük başladı.

Kolombiya’nın Venezuela sınırında bulunan Cucuta kentinde yapılan Venezuela’ya Yardım Konseri için binlerce insan toplanırken, Nicolas Maduro tarafından sınırın Urena tarafında düzenlenen konser organizasyonu ise oldukça sönük başladı. Venezuela İletişim Bakanı Jorge Rodriguez, günler önce 22 Şubat’ı, 23 Şubat’a bağlayan gece “Venezuela’dan ellerini çek” sloganıyla konser hakkında duyuru yapmıştı. Bakan Rodriguez, "Kültürel bir toplantı isteyen çok sayıda Venezuelalı sanatçıdan bir teklif aldık" açıklamasında bulunmuştu.

Pazar gününe kadar sürecek uyarısı
Omar Acedo ve Chicas del Can, Maduro hükumeti tarafından organize edilen konserin önde gelen sanatçıları olarak aktarıldı. Öte yandan sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Venezuela hükumetinin konsere dinleyici toplamak için otobüs seferleri düzenlediği iddia edildi. Venezuelalı resmi makamlar ise bu gece başlayacak büyük konserin, Pazar gününe kadar süreceği konusunda uyarılar yapmaya başladı

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