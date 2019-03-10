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Maduro’dan Venezuela ordusuna teşekkür

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 12:34 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ve muhalefet karşısında yanında olduğu için Venezuela ordusuna teşekkür etti.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Miraflores Başkanlık Sarayı’nda düzenlediği mitingde, darbe girişimi karşısında desteğini aldığı Venezuela ordusuna teşekkür etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ve muhalefet karşısında yanında olduğu için Venezuela ordusuna teşekkür etti.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Miraflores Başkanlık Sarayı’nda düzenlediği mitingde, darbe girişimi karşısında desteğini aldığı Venezuela ordusuna teşekkür etti. Maduro, "ABD, ordunun bir darbe düzenlemesini istedi ve ordunun cevabi çok açıktı. Ordu, darbe düzenleyenleri yendi" dedi.
Konuşmasında Guaido’yu ‘ABD’nın kuklası’ olarak nitelendiren Maduro, Venezuela’daki elektrik kesintilerinden muhalefeti sorumlu tuttu.
Öte yandan, başkent Karakas’ta sokaklara inerek Maduro için "katil" sloganları atan bazı Guaido destekçileri ve polis arasında arbede yaşandı. Polis, protestoculara biber gazı ile müdahale etti. Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun 23 Ocak’ta kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan etmesinden bu yana Türkiye, Rusya ve Çin gibi ülkeler Nicolas Maduro’yu desteklemeye devam ediyor.

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