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Maganda dehşeti kamerada! Çocuğunun önünde silahla tehdit etti

29.07.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de yolda çocuğuyla yürüyen baba, sokak arasında otomobili hızlı kullanan genci uyarınca dehşeti yaşadı. Trafik magandası, takip ettiği adamı çocuğunun gözü önünde silahla tehdit etti. Takip edildiğini anlayan adam ise, oğlunu kucağına alarak bir markete sığındı. Korku dolu anlar kameralara saniye saniye yansırken, maganda polis ekipleri tarafından yakalandı. İşte dehşete düşüren o anlar...

Maganda dehşeti kamerada! Çocuğunun önünde silahla tehdit etti

Kağıthane Çeliktepe’de geçtiğimiz günlerde saat 18.45 sıralarında meydana gelen olayda Erdal Ö. (32) 4 yaşındaki oğluyla birlikte sokakta yürüdüğü sırada hızla gelen otomobildeki genci, Erdal Ö.’nün eniştesi olan Şükrü A. (38) yavaş gitmesi yönünde uyardı. Bu sırada eniştesiyle magandalar arasında tartışma çıktığını telefondan öğrenen Erdal Ö. yardıma koştu. Tartışma sırasında Şükrü A. oradan uzaklaşırken, Erdal Ö. ise oğlunu da alarak market doğru gitti. Magandalar ise Erdal Ö.'yu takip etti.

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BABA OĞLUNU ALARAK MARKETE SIĞINDI, MAGANDALAR HAVAYA ATEŞ AÇTI

Bunun üzerine araçta bulunan 4 genç aşağıya inerek tehditler savurmaya başladı. Gençlerin aniden otomobili durdurarak araçtan inmesinden tedirgin olan Erdal Ö., oğlunu alarak markete sığındı. Magandalar kendisini uyaran Erdal Ö.’nün markete girdiğini görünce, elinde tabanca ile arkasından giderek markete girmek istedi. Bu sırada mahallede bulunanlar müdahale etti. Marketten çıkan şahıs defalarca havaya ateş açtı. Bir süre sonra araca geri binen magandalar sokaktan çıkarak kayıplara karıştı.

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OTOMOBİLİN PLAKASI MAGANDALARI YAKALATTI

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek magandaları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda otomobilin sahibinin emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Onur T. (22) olduğu tespit edildi. Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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BABA VE OĞLUNUN DEHŞETİ YAŞADIĞI ANLAR KAMERADA

Kağıthane’de magandaların baba ve oğluna yaşattığı dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların otomobilden indiği ve bu sırada babanın oğlunu alarak markete sığındığı, daha sonrasında magandanın elinde tabanca ile markete girmeye çalıştığı daha sonrada araca binerek kaçtıkları görülüyor.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane maganda
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