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"Maganda kurşunu" can aldı! Düğünde feci olay

09.10.2022 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da düğün sırasında tutukluk yapan silahın ateş alması sonucu sırtından vurularak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

"Maganda kurşunu" can aldı! Düğünde feci olay

Kastamonu'da, düğün sırasında maganda kurşunu isabet eden kişi yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Kurt köyünde düzenlenen düğünde bazı katılımcılar silahla havaya ateş açtı.

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İddiaya göre, havaya ateş açanlardan O.Ç. tutukluk yapan tabancasıyla uğraşmaya başladı. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği Hüseyin Başören sırtından vuruldu.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Başören hayatını kaybetti. O.Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (AA)

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