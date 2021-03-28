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Mağarada toplanan kantaron balı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi!

28.03.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de mağaradan çıkarılan kantaron balı 'dünyanın en pahalı balı' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Arı kolonilerinden uzakta ve deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yüksekte bulunan Türk balının faydaları saymakla bitmiyor.

Mağarada toplanan kantaron balı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi!

Lezzetiyle dünyaya nam salan Türk balı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Guinness Dünya Rekorları resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 16 Mart’ta Centauri balının, dünyanın en pahalı balı olarak rekorlar listesine girdiği ifade edildi. Rekorun kırıldığını doğrulamak için yapılan online görüşmesinde resmi bir hakemin, balın başarısının doğruladığı belirtildi.

KİLOSU TAM 96 BİN TL

Balın, herhangi bir insan yerleşiminden ve diğer arı kolonilerinden uzakta, deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikte bir mağaradan çıkarıldığı belirtildi. Balın, kilosunun 10 bin euro (96 bin TL) olduğu ifade edildi.

FAYDASI DA FİYATI KADAR ETKİLİ

Balın, geleneksel baldan çok farklı olduğu, koyu renkte ve acı bir tada sahip olduğu bilgisine yer verildi. Ayrıca, balın magnezyum, potasyum, fenol, flavanoid ve antioksidanlar bakımından yüksek tıbbi özelliklere sahip olduğu ifade edildi. En iyi kaliteyi yakalamak için arıların bakımı konusunda geleneksel yöntemlerden çok farklı olan belirli kurallara uyulduğu ve bunun da balın üretimini daha da zorlaştırdığı belirtildi. Yılda 2-3 kez bal hasadı yapan diğer ticari arıcıların çoğunun aksine Centauri balının yılda sadece bir kez toplandığı ifade edildi. Karışımın değerini ve kalitesini doğrulamak için Türkiye Bilim Kurulu/gısa Enstitüsüne gönderilen numunelerle sadece en kaliteli malzemenin hasat edildiği belirtildi.

"BEN ONA DÜNYA HAZİNESİ DİYORUM"

Ayrıca, Guinness Dünya Rekorları resmi internet sitesi, Centauri Bal Kurucusu Ahmet Eren Çakır’ın sözlerine de yer verdi. Site, Çakır'ın “Gerçek bal marketlerde ve dükkanlarda satılamaz çünkü arılar asla doğal olarak insan tüketimi için tonlarca bal yapamaz. Bazıları bunun pahalı bir bal olduğunu söylüyor, ben ona dünya hazinesi diyorum” ifadelerine de yer verdi.

DHA

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