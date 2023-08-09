Magarsus nedir? M.Ö. 7. yüzyılda kurulan Magarsus nerede, tarihçesi ve kalıntıları nelerdir?

Magarsus dizisi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut'un üstlenip senaryosunu Mustafa Yürüktümen ile kaleme aldığı dizi şimdiden gündem oldu. Birçok kişi konuya ilişkin araştırma yapıyor. Magarsus, M.Ö. 7. yüzyılda kurulmuştur. İşte Magarsus hakkında merak edilenler...

MAGARSUS NEREDE?

Magarsus, Adana'nın Karataş ilçesinde yer almaktadır.

Magarsus Karataş'ta bulunan antik kent kalıntılarıdır.

MAGARSUS TARİHÇESİ

Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait yazıtlar ile sikkeler ile diğer resmi belgelerde kentin ismi Mallos olarak geçmektedir. Strabon’a göre Troia Savaşı’ndan sonra bölgeye gelen Kilikyalı Mopsos ile Yunanlı Amphilokhos kenti kurarlar.

Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait yazıtlar ile sikkeler ile diğer resmi belgelerde kentin ismi Mallos olarak geçmektedir. Strabon’a göre Troia Savaşı’ndan sonra bölgeye gelen Kilikyalı Mopsos ile Yunanlı Amphilokhos kenti kurarlar.

MAGARSUS DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Magarsus dizisinin konusu:

"Dört tarafı narenciye bahçeleriyle sarılı, sırtını Magarsus Antik Kenti’ne yaslamış olan bir sahil ilçesi Sarıbahçe'de narenciye ticareti yapan Kurak ailesinin hem birbirleri ile hem de bölgede hakimiyet kurmak isteyen diğer dış güçlerle olan mücadelesini ekrana taşıyor."

