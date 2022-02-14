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Mağaza içinde kadına bakarak mastürbasyon yaptı! Tacize uğrayan kadın yetkililerden duyduğu sözler sonrasında ikinci kez şoke oldu

14.02.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un göbeğinde yaşanan taciz pes dedirtti. Üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Kübra Sevdik harçlık çıkarmak için haftanın 2 günü çalıştığı mağazada yaşadığı iğrenç olayı sosyal medyadan duyurdu. Kendisini takip eden kişinin mağazada mastürbasyon yaptığını görünce dehşete kapılan genç kız mağaza yetkililerinin sözleri sonrası bir kez daha şoke oldu. İşte Şişli'de yaşanan iğrenç taciz olayının detayları...

Mağaza içinde kadına bakarak mastürbasyon yaptı! Tacize uğrayan kadın yetkililerden duyduğu sözler sonrasında ikinci kez şoke oldu

Şişli'de, bir mağazada satış görevlisi olarak çalışan kadın, kendisini takip eden kişinin hareketlerinden şüphelenerek güvenlik kamerasını kontrol edince hayatının şokunu yaşadı. Görüntülerde, eline aldığı giysilerle önünü kapatan şüphelinin, reyonu düzenleyen kadına bakarak mastürbasyon yaptığı ortaya çıktı. Mağaza yetkilileri ve polisin bu konuda kendisini yalnız bıraktığını savunan kadın, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Mecidiyeköy'deki bir mağazada dün saat 18.20 sıralarında yaşanan olayda, satış görevlisi olarak çalışan üniversite öğrencisi Kübra Sevdik (23), çocuk bölümünde reyon düzenlediği sırada arkasından bir kişinin geldiğini fark etti. Müşteri olduğunu düşündüğü kişinin giysilere baktığını gören Kübra Sevdik, yaptığı işe devam etti. Giysileri katladığı sırada, arkasındaki kişinin garip hareketler sergilediğini hisseden kadın, birkaç kez arkasını dönerek şüpheliyi kontrol etti. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin her defasında kıyafetlere baktığını gören kadın, bir başka reyonda çalışan arkadaşına telefondan mesaj atarak arkasındaki kişinin hareketlerini takip etmesini istedi. Kübra Sevdik'in mesaj attığını gören şüpheli mağazadan çıkarak kayıplara karıştı.

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Şüpheli kişinin mağazadan çıkmasının ardından güvenlik kamerasını kontrol eden Kübra Sevdik, gördükleri karşısında hayatının şokunu yaşadı. İzlediği görüntülerde, eline aldığı giysileri siper eden şüphelinin kendisini takip ederek mastürbasyon yaptığını gören Sevdik, soluğu polis merkezinde aldı. Tüm yaşananları anlatmasına rağmen polisin ve mağaza yetkililerinin kendisini yalnız bıraktığını savunan genç kadın yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

"ŞOKE OLDUM, ÇOK ÜZÜLDÜM"

Kübra Sevdik, başından geçenleri basın mensuplarına da anlattı. Üniversite öğrencisi olduğunu ve harçlığını çıkarmak için haftanın 2 günü mağazada çalıştığını belirten Kübra Sevdik, "Mağazada ürünleri katlıyordum. Bir adamın garip hareketler yaptığını fark ettim. Tam emin olamadım, hem mağaza hem de çocuk reyonu olduğu için konduramadım durumu. Ben reyonları değiştirdikçe beni takip ediyordu. Sonra aynı reyonda çalışan arkadaşıma mesaj attım. 'Bu adam sence beni mi takip ediyor, garip hareketleri var mı' diye sordum. Telefonu çıkardığım an zaten durumu fark etti ve hemen mağazadan çıktı. Sonra güvenlik kameralarına baktığımda, beni izleyip reyon boyunca beni takip edip, arkama bakarak kendine dokunduğu alenen görünüyor. Böyle bir şey başıma geldiği için çok kötü oldum. Şoke oldum, çok üzüldüm" dedi.
Şikayet için gittiği polisin kendisine yardımcı olmadığını iddia eden Sevdik, "Polise gittim. Açıkçası, polisteki durum daha da kötü oldu benim için. Kendimi çok yalnız hissettim. Polis bana 'Adam seninle direkt fiziksel temasta bulunmamış. Üzerinizde etek mi vardı çalışırken' gibi şeyler söyledi. Zaten çok kötü durumdayım, böyle sorulunca da daha kötü hissettim. Çok yalnız hissettim kendimi. Sesimi duyurmak için sosyal medyayı kullandım. Zaten şu andaki olayların hepsinde neredeyse sosyal medya üzerinden adalet aranıyor ve oradan yardım istemek zorunda kalıyoruz.

"MESAİ ÇIKIŞINDA ŞİKAYET ET DEDİLER"

Mağaza da aynı şekilde kötü hissettirdi beni. 'Reyon çok dağınık, topla, mesai çıkışında şikayet et' dediler. Sonrasında kamera görüntülerini almak için ben çok fazla üstlerine gittim. 'istiyorum görüntüleri' dedim. İlk başta vermek istemediler. 'Psikolojik olarak senin bunu izlemen iyi değil' dediler. Ben de 'Bunun kararını verecek olan benim' dedim. Bu görüntüleri en başta benim ailem merak ediyor, arkadaşlarım merak ediyor. Bunu izlemem beni psikolojik olarak kötü hissettirmeyecek ama böyle davranmanız beni daha kötü hissettiriyor, yalnız hissettiriyor' dedim. Görüntüleri aldıktan sonra sesimi duyurabildim. Görüntü olmasaydı muhtemelen hiç kimsenin durumdan haberi olmayacaktı ve kimse inanmayacaktı" diye konuştu.

"BİR ÇOCUĞUN DA BAŞINA GELEBİLİRDİ"

Kübra Sevdik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim olayı fark etmemin ardından kişi gidiyor. O sırada bir çocukla anne geliyor. Açıkçası biraz da şans olmuş. Ben 23 yaşındayım, bununla baş edebiliyorum. Ama bu bir çocuğun başına da gelebilirdi. Çocuk reyonuna çıkmasının sebebi de muhtemelen bir çocuğa bakmak içindi. Belki de bir çocuğa gösterecekti. Çocuk için çok daha büyük bir travmatik durum olurdu."

ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin üniversite öğrencisi Kübra Sevdik'i takip ederek mastürbasyon yaptığı iğrenç anlar mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, genç kadını takip eden şüphelinin giysileri önüne siper ederek mastürbasyon yaptığı görülüyor. Şüpheli kişi ayrıca, birkaç kez eğilerek, sırtı dönük olan Sevdik'in arkasına bakıyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul taciz
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