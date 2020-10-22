MagSafe Charger diğer modellerde de çalışıyor mu?

Apple kısa süre önce gerçekleştirdiği etkinlikte yeni iPhone modellerini tanıtmıştı. iPhone 12 modelleri genel olarak iPhone 11 modellerine benzer özellikler ile geldi. Cihazın geneline bakıldığında 5G desteği dışında önemli bir artı bulunmuyordu.

Apple şarj tarafında da MagSafe ismini verdiği yeni bir şarj teknolojisi tanıttı. Bu genel olarak iPhone 12‘nin arkasına yerleştirilmiş olan mıknatıs benzeri bir yapı ile mümkün oluyordu.

Bu teknolojideki temel amaç ise telefonun kablosuz şarj esnasında panele tam olarak oturmasını sağlamaktı. Yani siz telefonu tam olarak ortalayamamış olsanız dahi, mıknatıs mekanizması sayesinde telefon standa yerleşebiliyordu.

MAGSAFE GALAXY Z FOLD 2 VE PİXEL 5'TE ÇALIŞTI

Apple her ne kadar bu teknolojiyi yeni iPhone modelleri için tanıtsa da Samsung Galaxy Z Fold 2 ve Google Pixel 5 sahipleri de bu teknolojiden faydalanabilecekler. Zira yapılan testlere göre Apple’ın güvenlik sağlayan yeni şarj teknolojisi Samsung ve Google cihazlarında da verimli olarak çalışıyor.

Bu da Samsung ve Google’ın Apple’ın teknolojisine ortak oldukları anlamına geliyor. Siz MagSafe kablosuz şarj cihazı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yararlı bir teknoloji mi?

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