HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mahalle ayağa kalktı! Polis, ambulans, itfaiye geldi, işin aslı sonradan anlaşıldı

Mahalle ayağa kalktı! Polis, ambulans, itfaiye geldi, işin aslı sonradan anlaşıldı

13.01.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Ünye ilçesinde tüm mahalleyi ayağa kaldıran bir olay yaşandı. Amcalarından haber alamayan yeğenlerin yaşadığı panik sonucu mahalleye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İşin aslı ise sonradan anlaşıldı.

Mahalle ayağa kalktı! Polis, ambulans, itfaiye geldi, işin aslı sonradan anlaşıldı

Edinilen bilgiye göre göre, İpekyolu Mahallesi Müftüoğlu Sokak’ta 2 katlı evin üst katında oturan Osman Ç. isimli vatandaşa yeğenleri bir süre ulaşamadı. Uzun süre telefonuna ulaşamayan yeğenleri kötü bir durum oldu zannederek polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

4e3d2e71-d521-43a3-94ca-5e04a9bd6399

AMCALARI KOMŞUDAYMIŞ

Kısa sürede olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri eve girdi. Evde kimsenin olmadığını gören ekipler ve yeğenler aileye tekrar ulaşmaya çalıştı. Polislerin yaptığı araştırmalar sonucunda ailenin komşu ziyaretine gittiği ve Osman Ç. isimli vatandaşın telefonu evde bıraktığı öğrenildi.

Yer: İstanbul! Bir mahalle diken üstünde: Kaynıyor, sürekli çoğalıyorYer: İstanbul! Bir mahalle diken üstünde: Kaynıyor, sürekli çoğalıyor

MAHALLELİ DE SOKAĞA DÖKÜLMÜŞTÜ

Mahallelinin de sokağa döküldüğü olayda yeğenler rahat bir nefes alırken, polis ve itfaiye ekipleri evde yaptığı inceleme sonucu olay yerinden ayrıldı. (İHA)

b67af593-23c6-4abc-9de7-28fb556b6d82

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki kardeşin ağlatan buluşması! 74 yıl sonra kavuştular: Bunca yıldan sonra...İki kardeşin ağlatan buluşması! 74 yıl sonra kavuştular: Bunca yıldan sonra...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Seyir halindeki minibüste neye uğradıklarını şaşırdılar! 1'i ağır 5 yaralıSeyir halindeki minibüste neye uğradıklarını şaşırdılar! 1'i ağır 5 yaralı
Anahtar Kelimeler:
polis Ordu Ünye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kendini tutamadı! "Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"

Kendini tutamadı! "Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"

Mağaralarda saklanıyor! Türkiye'nin her yerinden talep var

Mağaralarda saklanıyor! Türkiye'nin her yerinden talep var

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

Beyzanur'un otopsi raporu çıktı: Boğularak öldürülmüş

Beyzanur'un otopsi raporu çıktı: Boğularak öldürülmüş

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.