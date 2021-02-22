HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mahalle kavgasında ortalık karıştı

Mahalle kavgasında ortalık karıştı

22.02.2021 21:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mahalle kavgasında ortalık karıştı

Aydın’ın Efeler ilçesinde iki grup arasında çıkan mahalle kavgası polis ekiplerini alarma geçirdi. Kavganın taraflarından M.T. otomobil ile olay yerinden kaçmaya çalışırken yol üzerinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kadına çarptı.

Olay, Orta Mahalle 222 ve 205 sokak kesişiminde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Kavganın taraflarından M.T. otomobil ile olay yerinden kaçmaya çalışırken yol üzerinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kadına çarptı. Bu esnada kavganın diğer tarafları otomobile parke taşı ile saldırarak ön camını kırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otomobille olay yerinden kaçan M.T. polis ekipleri tarafından Egemenlik Bulvarı üzerinde duruldu.

M.T. gözaltına alınırken otomobil de güvenlik amaçlı otoparka çektirildi. Öte yandan kaçan otomobilin çarpması sonucunda yaralanan kadın ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Söyleseler inanmazdım' Dedesinden 700 yıllık kale miras kaldı'Söyleseler inanmazdım' Dedesinden 700 yıllık kale miras kaldı
Cinsel istismar sucundan ceza alan babaya tahliye kararıCinsel istismar sucundan ceza alan babaya tahliye kararı
Pubg mobile nasıl indirilir? Bilgisayara (PC), cep telefonununa PubG indirme yoluPubg mobile nasıl indirilir? Bilgisayara (PC), cep telefonununa PubG indirme yolu

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Bitcoin'de sert düşüş!

Bitcoin'de sert düşüş!

Sevişme sahnesini görünce... Gündem oldu

Sevişme sahnesini görünce... Gündem oldu

Erdoğan onu görünce 'Seviyorum seni tamam' diye seslendi

Erdoğan onu görünce 'Seviyorum seni tamam' diye seslendi

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

Teslim olan teröristler ifadelerinde HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir'in Gara'ya gittiğini anlattı

Teslim olan teröristler ifadelerinde HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir'in Gara'ya gittiğini anlattı

Cinsel istismar suçundan 35 yıl 7 ay hapis cezası alan baba tahliye edildi

Cinsel istismar sucundan ceza alan babaya tahliye kararı

Son Dakika: 22 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'nin doğu kesimleri için çığ uyarısı

Meteoroloji uyardı: Çığ olabilir

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir: İddialar yalan ve iftiradır

Gara'ya giden vekil olarak onun adı verilmişti! Yanıt geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.