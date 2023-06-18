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Mahalle sakini sabah uyanıp camdan baktığında bu manzarayla karşılaştı! Görenler büyük şaşkınlık yaşadı: "Sahibini tanımıyoruz"

18.06.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Canik ilçesindeki bir sokakta 'Beni affet karım ben bir tek sana kurban olurum seni çok seviyorum’ yazılı afişi görenler şaşkına döndü. Mahalleli, otomobilin sahibini tanımadıklarını söyledi. Mahalle halkından Faruk Çeliktaş, pazar sabahına sürprizle uyandığını dile getirirken, mahalle sakini Hasan Akçay ise sabah uyanıp camdan baktığında bu manzarayla karşılaştığını söyledi. Öte yandan mahalleli, gece saatlerinde bir çiftin araç önünde tartışırken görüldüğünü belirtti.

Mahalle sakini sabah uyanıp camdan baktığında bu manzarayla karşılaştı! Görenler büyük şaşkınlık yaşadı: "Sahibini tanımıyoruz"

Samsun’un Canik ilçesindeki bir sokakta gece saatlerinde bırakılan bir otomobilin üzerindeki afişte, ‘Beni affet karım ben bir tek sana kurban olurum seni çok seviyorum’ yazısı dikkat çekti.

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Yoldan geçen mahalle halkı şaşkınlık yaşarken, otomobil sahibini ise tanımadıklarını söyledi.

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Gece saatlerinde bir erkek ve bir kadının otomobil önünde tartışma yaşadığı belirtildi.

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'SÜRPRİZLE UYANDIK'

Pazar sabahına sürprizle uyandığını söyleyen mahalle halkından Faruk Çeliktaş, “Bizim mahallemizde böyle birinin olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen kiralık bir araçtır. Arka sokaklarda park edecek yer bulamayınca buraya park ettiğini düşünüyorum” diye konuştu.

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Sabah uyanıp camdan baktığında bu manzarayla karşılaştığını söyleyen mahalle sakini Hasan Akçay ise “Arabayı burada gördüm. Yazıyı görünce dikkatimi çekti. Gece birisi gelmiş bu arabayı buraya bırakmış. Afişi asıp bırakıp gitmiş. Kimin bıraktığı da kimin için yazıldığı da belli değil. Bu arabanın sahibi mahalle sakinimiz değil” ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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Samsun Otomobil afiş

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