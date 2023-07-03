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Mahallede 'keçi' hareketliliği: Hepsi aynı dertten muzdarip! Çıktığı çatıdan saatlerce inemeyince...

03.07.2023 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde binanın çatısına keçi çıktı. Keçi inmeyi başaramayınca devreye itfaiye ekipleri girdi.

Mahallede 'keçi' hareketliliği: Hepsi aynı dertten muzdarip! Çıktığı çatıdan saatlerce inemeyince...

Taşoluk Mahallesi sakinleri keçilerden son derece rahatsız. Mahalle sakinlerinin anlattığına göre keçiler araçların üstüne çıkıyor, bahçelerdeki, pencerelerdeki, balkonlardaki çiçekleri yiyor. Son olarak 5 katlı binanın çatısına çıkan keçi mahalleyi hareketlendirdi.

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ÇATIYA ÇIKTI AMA İNEMEDİ

Mahalleli, saatlerce aşağı inemeyen keçiyi kurtarması için itfaiyeye haber verdi. Binanın bitişiğindeki inşaattan yukarı çıktığı düşünülen keçi, çatıdan inmeyi başaramadı.

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İtfaiye tarafından kurtarılan keçi, bina önünde otlayan diğer keçilerin yanına bırakıldı.

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MAHALLEDE 'KEÇİ' RAHATSIZLIĞI

Mahalleli ise keçilerden dolayı rahatsız olduklarını söyledi. Bir mahalle sakini, "Araçlarımızın üzerine çıkıyorlar, bahçelerimize diktiğimiz, pencere ve balkonlarımıza koyduğumuz çiçekleri yiyorlar" dedi.

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Keçilerin, sahipleri tarafından mahallede başıboş bırakıldığını söyleyen başka bir mahalleli ise, keçilerin gelişigüzel sokağa bırakılmamasını istedi.

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(DHA)

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