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  4. Mahallede yürekleri ağza getirdi! Oturduğu evini yaktı... Komşuların dayağından polis kurtardı

Mahallede yürekleri ağza getirdi! Oturduğu evini yaktı... Komşuların dayağından polis kurtardı

09.01.2023 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 43 yaşındaki Ali Ç., tek katlı evini yaktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangın sebebiyle korkan mahalleliler ise Ali Ç.'ye saldırmak istedi. Ali Ç.'yi mahallelinin elinden polis kurtardı.

Olay, saat.14.30 sıralarında Osmangazi İlçesi Zafer Mahallesi 9. Dicle Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları bulunan Ali Ç., yaşadığı tek katlı evi ateşe verip kaçtı. Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, yapı kullanılamaz hale geldi.

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İTFAİYE SÖNDÜRÜRKEN GERİ DÖNDÜ

İtfaiye ekiplerinin soğutma işlemi sürerken, mahalleye geri dönen Ali Ç., "Evi ben yaktım" deyince mahalle halkından 3 kadının saldırısına uğradı. Kadınlar güçlükle sakinleştirilirken, Ali Ç., ifadesine başvurulmak üzere ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü. Yangından kurtarılan bir köpeğe çevredekiler tarafından yemek verildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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