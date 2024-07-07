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Mahallelinin korkulu rüyası oldu! Yetkililerden yardım istediler: "İçerisinden çıkanlar düzgün bir şekilde çıkmıyorlar"

07.07.2024 10:25
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İstanbul Arnavutköy'de yıllardır park halinde duran 2 ticari araç mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu. Çocuk parkının yanındaki terk edilmiş araçların içerisinde akşam saatlerinde uygunsuz davranışlar sergilendiğini belirten vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi. 6 yıldır mahallede yaşayan Suat Sarsıcı, "Özellikle gece saatlerinde kim olduğu belirsiz kişiler geliyorlar ne yapıyorlar bilmiyoruz. İçerisinden çıkanlar sallana sallana çıkıyor düzgün bir şekilde içinden çıkmıyorlar" dedi.

Mahallelinin korkulu rüyası oldu! Yetkililerden yardım istediler: "İçerisinden çıkanlar düzgün bir şekilde çıkmıyorlar"

Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde yıllardır park halinde duran iki ticari araç vatandaşların korkulu rüyası oldu. Çocuk parkının yanına park edilen araçlar mahalle sakinlerinin huzurunu kaçırıyor. Terk edilmiş araçların içerisinde akşam saatlerinde uygunsuz davranışlar sergilendiğini belirten mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi.

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"İÇERİSİNDEN ÇIKANLAR SALLANA SALLANA ÇIKIYOR DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE İÇİNDEN ÇIKMIYORLAR"

6 yıldır mahallede yaşayan Suat Sarsıcı, “Eskiden burada bir karakol vardı, karakol taşındıktan sonra bu aracı buraya çektiler ve gittiler. Sahibinin kim olduğunu bilmiyoruz camlarını kırdılar. Özellikle gece saatlerinde kim olduğu belirsiz kişiler geliyorlar ne yapıyorlar bilmiyoruz.

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İçerisinden çıkanlar sallana sallana çıkıyor düzgün bir şekilde içinden çıkmıyorlar. Geçen gün bir çocuğun üzerine cam düştü çocuk yaralandı hastanedeki tedavisi devam ediyor hala.

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Sahibinin bir kadın olduğunu düşünüyoruz bir ara gelip fotoğraf falan çekmişti ama bir gelişme olmadı hala burada duruyor” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan, aracın park halinde olduğu sokakta çocuk parkı ve gençlerin vakit geçirmesi için yapılan spor alanlarının bulunması dikkat çekiyor.

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(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy mahalle ticari araç
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