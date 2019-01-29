Mahallesindeki 7 evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ikamet ettiği mahalledeki 7 evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman Mahallesi'ndeki evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık zanlısının aynı mahallede oturan S.M. (24) olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı evinde gözaltına aldı.

Mahalledeki 7 evden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüphelinin ikametinde yapılan aramada, girdiği evlerden çaldığı dizüstü bilgisayar, tablet, kol saatleri, kurusıkı silah ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

Zanlı S.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

