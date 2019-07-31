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Mahalleyi karıştıran kaza! Facia: Çocuk parkına daldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 22:44 | Son Güncelleme

İstanbul Sarıyer'de, bir kişi otomobiliyle parkta oyun oynayan çocukların arasına daldı. Otomobilin altında kalan 2 buçuk yaşındaki Elif Nur Öztürk, hayatını kaybederken, 4 yaşındaki Murat Erdoğan ayaklarından yaralandı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü mahalleli tarafından linç edilmek istenirken polis tarafından kurtarıldı.

Mahalleyi karıştıran kaza! Facia: Çocuk parkına daldı

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bir çocuk parkında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullandığı 34 PV 578 plakalı otomobiliyle yokuş aşağı ilerleyen Hüseyin Edinç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolü kaybederek süratli bir şekilde çocuk parkına daldı. Otomobil, bu sırada parkta oynayan Elif Nur Öztürk'ü (2,5) altına aldıktan sonra Murat Erdoğan'a (4) çarptı. Parktaki spor aletlerine de vuran otomobil, duvar demirini parçaladıktan sonra alt yola düşmek üzereyken duvar üzerinde asılı kaldı.

Kazayı duyarak parka gelen vatandaşlar tarafından otomobilin altından çıkarılan Elif Nur Öztürk, bir vatandaş tarafından ağır yaralı olarak İstinye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Elif Nur Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobilin çarpması sonucu ayaklarından yaralanan Murat Erdoğan ise ambulansla kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Alkollü olduğu iddia edilen Hüseyin Edinç, otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı. Mahalleli tarafından linç edilmek istenen Edinç'i öfkeli kalabalığın elinden polis aldı. Gözaltına alınan Hüseyin Edinç, polis merkezine götürüldü.

"HIZ TÜMSEĞİ İSTİYORUZ"

Kazanın meydana geldiği sokağa yıllardır hız tümseği yapılmasını istemelerine rağmen yapılmadığını iddia eden Fatih Sultan Mehmet Mahalle muhtarı Osman Karaçam, "Bu parka bir kaza meydana geldi. Biliyorsunuz havalar sıcak. Çocuklar burada parkta oynarken vatandaş süratli mi geldi, sarhoş muydu bilemiyorum? Buradan dümdüz parka giriyor. Salıncakta sallanan çocuğu altına alıyor, eziyor. Öbür taraftaki çocuğun da ayaklarını eziyor. Araba rampanın başında o şekilde kalıyor. Yetkili arkadaşlara sürekli buralara set yapılsın dememize rağmen önümüze prosedür koydular" diye konuştu.

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Parka giren aracın altında kalan çocuğu aracın altından çıkartan Emrah Kaya ise "Yukarıdan aşağıya sadece bir fren sesi duydum. Gaza basarak indi aşağıya. Sonra bir patırtı kütürtü. Evden çıkıp hemen parka geldim. Çocuk arabanın altındaydı. Bir tanesi de salıncakların altından kalmıştı. Polis geldi, adamı burada linç edeceklerdi. Havaya iki el ateş etti. Sonra adamı polis aldı, götürdü" dedi. (DHA)


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