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Mahathir'den Malezya-Çin ilişkilerini geliştirme vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 18:50 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed:1 "Yeni Malezya hükümeti, Malezya-Çin ilişkilerini anlamlı bir iş birliğiyle daha samimi hale getirmekte kararlıdır"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Malezya hükümetinin, Malezya-Çin ilişkilerini daha samimi hale getirmekte kararlı olduğunu belirtti.

Malezya ve Çin'in diplomatik ilişkilerinin 45'inci. yıl dönümü vesilesiyle, Malezya-Çin Dostluk Kuruluşunun (PPMC) yayımladığı kitaba önsöz yazan Başbakan Mahathir, yaklaşık yarım asırlık dönem boyunca iki ülke ilişkilerinde ticari alanda yaşanan gelişmelere değindi.

Çin'in yıllar içinde Malezya'nın en büyük ticaret ortağı haline geldiğini hatırlatan Mahathir Muhammed, "Çin'in gerçekleştirdiği olağanüstü büyüme ülkeyi dünyanın 2'nci en büyük ekonomisi haline getirdi ve başta Malezya olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde kapsamlı varlığını gösterdi." ifadesini kullandı.

Mahathir, iki ülkenin iş birliğinin ticaret sektöründe başladığını ve siyasi, kültürel inisiyatiflerle sürdüğünü vurgulayarak, "Özellikle bir takım sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki çabası, iki devlet arasında güçlü ve samimi ilişkilere katkı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in gelişmesinin Malezya'nın da gelişmesini beraberinde getirdiğini kayededen Mahathir Muhammed, "Yeni Malezya hükümeti, Malezya-Çin ilişkilerini anlamlı bir iş birliğiyle daha samimi hale getirmekte kararlıdır." ifadelerini kullandı.

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