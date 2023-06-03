HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. MAİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hangi görevlerde bulundu

MAİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hangi görevlerde bulundu

03.06.2023 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahinur Özdemir Göktaş yeni kabine açıklamaları öncesinde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, saat 22.00'de yeni kabineyi açıklaması bekleniyor. Bu akşam açıklanacak olan kabine sonrasında 6 Haziran Salı günü de yeni dönemin ilk kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Kanuna göre milletvekili seçilen kişi bakan olamıyor. Peki, Mahinur Özdemir Göktaş kimdir, kaç yaşında? Mahinur Özdemir Göktaş nereli, evli mi? İşte biyografisi...

MAİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hangi görevlerde bulundu

Mahinur Özdemir Göktaş'ın kim olduğu Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Avrupa Parlamentosu'nda ilk başörtülü kadın milletvekili olan Göktaş, günün en çok araştırılan isimleri arasında bulunuyor. Türk asıllı Belçikalı eski siyasetçi olan Mahinur Özdemir Göktaş, 2009-2019 yılları arasında iki dönem Brüksel Milletvekilliği ve ardından da 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi görevini üstlenmiştir. İşte Mahinur Özdemir Göktaş'ın biyografisi...

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ KİMDİR?

Mahinur Özdemir (d. 7 Kasım 1982, Schaerbeek), Türk asıllı Belçikalı eski siyasetçi, 2009-2019 yılları arasında iki dönem Brüksel Milletvekili ve 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi'dir.

Konya ve Emirdağ asıllı göçmen bir Türk ailesinin Belçika'daki üçüncü nesil fertlerindendir. Brüksel ULB Üniversitesi İnsan Kaynakları Mühendisliği Bölümünde Lisans, Kamu Yönetimi alanında da Master yaptı. Seçilmesinin ardından, başörtüsü yüzünden eleştiriler aldı ve çalışmasının zor olacağı iddia edildi.

mahinur-ozdemir-kimdir-h1478601760-b5247e

Şehir planlama, imar, çevre, konut sorunu ve iş yerlerinde ayrımcılıklarla mücadele konularında çalışmalar yapmaktadır. 24 Haziran 2009 tarihinde Frankofon kesimden, Hristiyan Demokrat çizgideki CDH'den Brüksel Meclisi'ne seçildi. Böylece Avrupa'da ve Belçika'da vekil seçilen ilk başörtülü oldu. 2015 yılında Ermeni Kırımı'nı soykırım olarak tanımlamayı reddetmesi nedeniyle partisinden ihraç edilmiş ve siyasete bağımsız milletvekili olarak devam etmiştir.

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ NERELİ, EVLİ Mİ?

12 Eylül 2019 tarihinde açıklanan "Büyükelçi ve daimi temsilci atamaları" ile Cezayir Büyükelçisi olarak atandı. Türkiye’nin Kuzey Afrika’ya atadığı ilk kadın büyükelçidir. Evli ve 2 çocuk annesidir.

indir (3)

Ana dilleri Türkçe ve Fransızca'nın yanı sıra ileri düzeyde Felemenkçe, İngilizce konuşmaktadır ve Latince bilmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu iddiası! O günü işaret ettiİmamoğlu ile Kılıçdaroğlu iddiası! O günü işaret etti
Ve Meclis resmen açıldı! İlk yemin Bahçeli'denVe Meclis resmen açıldı! İlk yemin Bahçeli'den
Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Emekli bayram ikramiyesine zam gözüktü!

Emekli bayram ikramiyesine zam gözüktü!

Tam yetki verildi! Kritik toplantının ardından CHP'den kurultay adımı

Tam yetki verildi! Kritik toplantının ardından CHP'den kurultay adımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde gerginlik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde gerginlik!

Memur zammı, asgari ücret, emekliye zam! AK Partili isim en net tarihi duyurdu

Memur zammı, asgari ücret, emekliye zam! AK Partili isim en net tarihi duyurdu

Erdoğan yemin etti, yeni dönem başladı! İlk kabine toplantısı...

Erdoğan yemin etti, yeni dönem başladı! İlk kabine toplantısı...

Her gün binlerce araç geçiş yapıyordu! "Eski günleri çok arıyoruz"

Her gün binlerce araç geçiş yapıyordu! "Eski günleri çok arıyoruz"

İlginizi Çekebilir

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.