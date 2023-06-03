MAİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hangi görevlerde bulundu

Mahinur Özdemir Göktaş'ın kim olduğu Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Avrupa Parlamentosu'nda ilk başörtülü kadın milletvekili olan Göktaş, günün en çok araştırılan isimleri arasında bulunuyor. Türk asıllı Belçikalı eski siyasetçi olan Mahinur Özdemir Göktaş, 2009-2019 yılları arasında iki dönem Brüksel Milletvekilliği ve ardından da 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi görevini üstlenmiştir. İşte Mahinur Özdemir Göktaş'ın biyografisi...

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ KİMDİR?

Mahinur Özdemir (d. 7 Kasım 1982, Schaerbeek), Türk asıllı Belçikalı eski siyasetçi, 2009-2019 yılları arasında iki dönem Brüksel Milletvekili ve 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi'dir.

Konya ve Emirdağ asıllı göçmen bir Türk ailesinin Belçika'daki üçüncü nesil fertlerindendir. Brüksel ULB Üniversitesi İnsan Kaynakları Mühendisliği Bölümünde Lisans, Kamu Yönetimi alanında da Master yaptı. Seçilmesinin ardından, başörtüsü yüzünden eleştiriler aldı ve çalışmasının zor olacağı iddia edildi.

Şehir planlama, imar, çevre, konut sorunu ve iş yerlerinde ayrımcılıklarla mücadele konularında çalışmalar yapmaktadır. 24 Haziran 2009 tarihinde Frankofon kesimden, Hristiyan Demokrat çizgideki CDH'den Brüksel Meclisi'ne seçildi. Böylece Avrupa'da ve Belçika'da vekil seçilen ilk başörtülü oldu. 2015 yılında Ermeni Kırımı'nı soykırım olarak tanımlamayı reddetmesi nedeniyle partisinden ihraç edilmiş ve siyasete bağımsız milletvekili olarak devam etmiştir.

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ NERELİ, EVLİ Mİ?

12 Eylül 2019 tarihinde açıklanan "Büyükelçi ve daimi temsilci atamaları" ile Cezayir Büyükelçisi olarak atandı. Türkiye’nin Kuzey Afrika’ya atadığı ilk kadın büyükelçidir. Evli ve 2 çocuk annesidir.

Ana dilleri Türkçe ve Fransızca'nın yanı sıra ileri düzeyde Felemenkçe, İngilizce konuşmaktadır ve Latince bilmektedir.

