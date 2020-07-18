Mahkeme İzmir'deki kazada 'domuzları' kusurlu bulmuştu! Danıştay'dan tazminat kararı

Kaza, 8 Eylül 2010 günü saat 04.30 sıralarında İzmir- Çeşme otoyolu Karaburun yol ayrımında meydana geldi.

Mustafa Taşkıran yönetimindeki otomobil, önüne çıkan domuz sürüsüne çarptıktan sonra direksiyon kontrolünü yitirerek bariyerlere çarpıp takla attı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede otomobilde yolcu olarak bulunan Nuray Akkuleliler’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayşe Gizem Gördük de kurtarılamadı.

MAHKEME DOMUZLARI KUSURLU BULDU

Mustafa Taşkıran ile Ferhat Kozay ise kazayı yaralı olarak atlattı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda otoyolun kenarındaki tellerin kesik olduğu belirtildi. Bunun üzerine Akkuleliler’in ailesi, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne tazminat davası açtı. İdare Mahkemesi, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün hayvan girişini yol boyunca engelleme imkanı olmadığına kanaat getirerek, kurumun olayda atfı kabil kusurunun bulunmadığına hükmetti. Heyet, otoyola giren domuzların asli derece etken olduğuna hükmederek davayı reddetti.