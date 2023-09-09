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  4. Mahkeme kararı biter bitmez evinin önüne geldi! 'Çık bakalım dışarı'

Mahkeme kararı biter bitmez evinin önüne geldi! 'Çık bakalım dışarı'

09.09.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de, hakkında elektronik kelepçeli uzaklaştırma kararı bulunan koca, mahkeme kararı biter bitmez soluğu eşinin yaşadığı evin önünde aldı. Eşine tehditler savurdu.

Olay, 4 Eylül Pazartesi günü sabah saatlerinde, Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasındaki Yasemin E., annesinin evinde yaşamaya başladı.

Boşanma süreci içerisinde eşi sık sık Yasemin E.'nin yaşadığı eve gelerek kendisini ve ailesini rahatsız etti. Yasemin E.'nin şikayetçi olması üzerine eşine uzaklaştırma kararı verilerek elektronik kelepçe takıldı.

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"ÇIK BAKALIM DIŞARI"

Uzaklaştırma kararının bittiği gün,Yasemin E.'nin yaşadığı evin önüne gelen adam, yine tehditler savurdu. Yasemin E. o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Görüntülerde, sokak ortasındaki adamın, balkondaki Yasemin E.'ye, "Çık bakalım dışarı" dediği duyuluyor.

(DHA)

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Tehdit Sultangazi mahkeme

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