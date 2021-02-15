Mahkeme kararını verdi! Son balyoz sanığı Ali Göznek de beraat etti

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık avukatı Kemal Nevzat Güleşen katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık Ali Göznek'in de aralarında bulunduğu 143 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs" suçundan yargılandığını, sanık Göznek'in yakalanamayıp savunması alınmadığından dosyasının ayrıldığını belirtti. Mütalaada diğer sanıkların beraat ettiği ve 7 sanık hariç temyiz başvurusunda bulunan diğer sanıkların beraat hükümlerinin kesinleştiğini hatırlattı.

"GERÇEK HAKİM VE SAVCI DEĞİLLERDİ"

Sanık savunmasına yer verilen mütalaada sanık Ali Göznek'in "Benim hakkımda yargılamayı yapan kişiler ve iddianame düzenleyen savcı gerçek hakim ve savcılar değildir. FETÖ soruşturmaları aşikardır. Diğer sanıklar üzerlerine atılı suçlamalardan beraat etmişlerdir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Diğer silah arkadaşlarım beraat etmiştir. Eşitlik ilkesi gereği beraat etmeyi talep ediyorum" şeklinde savunma yaptığı hatırlatıldı.

Mütalaada sanık Göznek'in yardımcı sınıf deniz subayı olduğu, uzmanlığın lojistik ve ikmal konulu olduğu belirtildi. Yargılama esnasında bilirkişi raporlarına yer verilen mütalaada dijital veriler içerisinde zaman ve mekan yönünden bir çok yanlışlıkların olduğunun belirtildiği, dijital raporlarda yer, zaman ve kişi yönünden birçok çelişki olduğu hatırlatıldı.