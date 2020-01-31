Mahkemede Elazığ'a bağış karşılığı uzlaşma... "Dava sonrası herkes gülüyordu, hakim gülüyordu"

Fatih'te esnaflık yapan A.D., çalınan şemsiye ayaklıkları için yine esnaflık yapan K.M.'den şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından K.M. hakkında, "Çalınan eşyayı satın alma" suçundan başlatılan soruşturma uzlaştırmaya tabi olduğu için dosya uzlaşma bürosuna gitti.

TARAFLAR UZLAŞMAYINCA K.M. HAKKINDA DAVA AÇILDI

Taraflar burada uzlaşamayınca K.M. hakkında, atılı suçtan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, sanık K.M. ve Avukatı Ayşe Güney ile müşteki A.D. katıldı.

ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLDU

A.D., şikayetinde, esnaf olduğunu, dükkanından şemsiye ayaklığı çalındığını, çalınan eşyalarının yine esnaf olan sanığın iş yerinden çıktığını savunarak şikayetçi olduğunu söyledi. Sanık K.M. de A.D'den şikayetçi oldu.

Sanığın avukatı Ayşe Güneş, hırsızların çaldıkları şemsiye ayaklarının iskeletini kestikten sonra müvekkiline sattıklarını belirterek, "Şemsiyelerin iskeleti kesildiği için müvekkilim şemsiye ayaklarının kendisinde olmadığını söylemiştir. Hırsızlarla herhangi bir şekilde iştirak halinde değildir. Ürünlerin hırsızlık sonucu elde edildiğini de bilmemektedir. Parasını ödeyerek almıştır, bu nedenle beraatini talep ediyoruz" dedi.