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Mahkemede gerginlik! Skandal sözler: Zaten daha önce evlenip boşanmış

22.04.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Bornova'da Ceyda Yüksel'in ölümüyle ilgili davada sanık avukatının sözleri salonda gerginlik yaşanmasına yol açtı. Sanık avukatının Ceyda Yüksel için 'Zaten daha önce evlenip boşanmış' sözleri üzerine Yüksel'in annesi Filiz Demiral, "Kızıma hakaret ettirmem. Kızımı Serkan öldürdü. 2 senedir susuyorum" diyerek tepki gösterdi.

Mahkemede gerginlik! Skandal sözler: Zaten daha önce evlenip boşanmış

İzmir Bornova'da 2020 yılında meydana gelen olayda 28 yaşındaki Ceyda Yüksel, Serkan Dindar'ın evine ölü bulunmuştu. Olay sonrası Dindar tutuklanırken bugün görülen davanın duruşmasında mahkeme salonunda gerginlik yaşandı. Sanık avukatının Ceyda Yüksel için "Zaten daha önce evlenip boşanmış" sözleri üzerine Yüksel'in annesi Filiz Demiral, "Kızıma hakaret ettirmem. Kızımı Serkan öldürdü. 2 senedir susuyorum" diye tepki gösterdi.

YÜKSEL1

24 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Polise, 20 Ağustos 2020 tarihinde saat 01.00 sıralarında Barbaros Mahallesi 5218 Sokak'ta yaşayan kaynak ustası Serkan Dindar'ın zemin kattaki dairesinden tartışma ve cam sesleri geldiği ihbar edildi. Adrese giden polis, daireye girdiğinde Ceyda Yüksel'i ölü buldu. Yüksel'in sağ kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi. Otopsinin ardından cenaze İstanbul'da toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan ve 4.00 promil alkollü olduğu belirlenen Serkan Dindar, olayı hatırlamadığını söyledi. Sevk edildiği adliyede tutuklanan Serkan Dindar'ın 'yaralama' ve 'trafiği tehlikeye sokma' suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Ceyda Yüksel'in Dindar ile sosyal medyada, aynı gezi ve kamp sayfalarını takip ettiği, ikilinin böylelikle tanışıp, sık sık çok sevdikleri köpeklerden sohbet ettikleri belirlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda Dindar hakkında, 'kasten öldürme' suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

DİNDAR1

Davanın 8'inci duruşması bugün İzmir 6'ncı Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Serkan Dindar, Ceyda Yüksel'in annesi Filiz Demiral, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcileri ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada ilk olarak mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yazılan yazıya gelen cevabı okudu. Cevapta, sanığın ellerindeki yara izlerinin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'ndan rapor alınması gerektiği yazıldığı belirtildi. Raporun okunmasının ardından söz verilen Ceyda Yüksel'in avukatları, S.S. isimli tanığın dinlenmesini talep etti.

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MAHKEMEDE GERGİNLİK

Sanık avukatına söz verilmesinin ardından salonda kısa süreli gerginlik yaşandı. Sanık avukatı, Ceyda Yüksel için 'Zaten daha önce evlenip boşanmış' sözleri üzerine Ceyda Yüksel'in annesi Filiz Demiral, "Kızıma hakaret ettirmem. Kızımı Serkan öldürdü. 2 senedir susuyorum" diye tepki gösterdi. Sanık avukatı, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Sanık Dindar da tahliye talebinde bulundu. Konuşmaların ardından heyet ara kararını açıkladı. Dindar'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, sanığın elindeki yara için ihtisas kurulundan rapor alınması talebini reddederken, S.S. isimli tanığın zorla getirilmesine karar verdi ve duruşmayı 5 Temmuz 2022'ye erteledi.

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(DHA)

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