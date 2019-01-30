Mahkûm tedavi için gittiği hastaneden firar etti

Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan bir mahkûm, dişini çektirmek için gittiği Ağız Diş Sağlığı Merkezinden firar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Afyonkarahisar Ağız Diş Sağlığı Merkezinde meydana geldi. Tutuklu olarak bulunduğu Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumunda yetkililere dişinin ağrıdığını ve hastaneye gitmek istediğini bildiren Akın A. (26) tedavi için gittiği hastaneden firar etti. Akın A.’nın hastanedeki tedavisinin ardından açık cezaevine dönmediğini fark eden yetkililer, durumu İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Uşak nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Akın A. İçin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı. Firari mahkûmun eşkâlini belirleyen polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

