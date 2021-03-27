Mahmut Sütçü kimdir, kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararlarıyla birlikte TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü içerisinde açık bulunan yönetim kurulu üyeliği pozisyonuna Mahmut Sütçü getirildi.

MAHMUT SÜTÇÜ KİMDİR?

Mahmut Sütçü 1968 yılında Samsun Bafra'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Bafra ve Amasya’da tamamlayan Mahmut Sütçü, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı ve 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu.

Mahmut Sütçü, 1991 yılında açılan giriş sınavını kazanarak Hesap Uzmanı Yardımcılığı’na ve daha sonra yeterlilik sınavında da başarı göstererek 1994 yılında Hesap Uzmanlığına atandı. Mahmut Sütçü, 2003 senesinde Baş Hesap Uzmanı oldu.

Mahmut Sütçü, 2002–2003 yılları arasında 1 yıl süreyle Maliye Bakanlığı tarafından görevlendirilerek İngiltere’de bulundu. 2004–2005 yılları arasında ise İstanbul Dış Ticaret Vergi Dairesi Başkanlığı'nda asaleten, bu görevi ile birlikte Marmara Kurumlar Vergi Dairesi ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlıkları içerisinde da vekaleten görev yaptı.