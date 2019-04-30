Makam araçları gelin arabası olarak hizmet verecek

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, daha önce kaldırdığı birim müdürlerine ait makam araçlarını, evlenen çiftlere gelin arabası olarak tahsis etme talimatı verdi.

Seçim vaatleri kapsamında, göreve geldiği ilk gün makam odasının kapısını söktüren Başkan Sarı, diğer vaadi olarak da belediyedeki birim müdürlerinin ve personelin kullandığı 15 makam aracını kaldırdı.

Makam araçlarını, anahtarlarını toplattıktan sonra belediyenin önüne çektiren Sarı'nın talimatıyla, toplamda 15 araç, gelin arabası olarak süsletilerek, evlenecek çiftlerin hizmetine sunuldu.

Araçların yanında gazetecilere açıklama yapan Sarı, belediye binası önünde bekletilen makam araçlarının, evlenen çiftlere, şoförü ve süslemesi yaptırılarak gelin arabası olarak hizmet vereceğini söyledi.

Belediye olarak vatandaş odaklı hizmet verecekleri ifade eden Sarı, şöyle konuştu:

"Kararı arkadaşlarımla istişare ederek aldım. Amasya'da düğün yapan gelin ve damat adaylarının, şoförü, süslemesi, deposu doldurularak belediyemiz bünyesinden karşılanması şartıyla gelin arabası bizden olacak. Arkadaşlarımız, 'bir gün de 5 tane düğün olursa ne yapacağız' diye soruyor. 15 tane gelin dahi olsa hepsi bizden olacak. Vatandaşlarımız gelip bize talepte bulundukları takdirde istenen arabalarımızı süslenmiş bir şekilde gönderiyoruz."

Bazı vatandaşlar da belediyenin bu hizmeti için Başkan Sarı'ya teşekkür etti.

