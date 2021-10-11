HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Makat çatlağında sıvı tüketimi nasıl olmalı?

Makat çatlağında sıvı tüketimi nasıl olmalı?

11.10.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makat çatlağı kabızlık gibi dışkılama esnasında yaşanan sıkıntılardan dolayı meydana gelebilir. Makat çatlağı tedavisinde su tüketiminin önemli yer tuttuğunu söyleyen Proktoloji Uzmanı Dr. Yasir Gözü, hastalığın tedavisi için sıvı alımında nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. İşte makat çatlağı tedavisinde sıvı tüketimi hakkında bilinmesi gerekenler...

Makat çatlağında sıvı tüketimi nasıl olmalı?

Genellikle kabızlık sıkıntısı yaşayan kişilerde görülen anal fissür, dışkılama sırasında ıkınma ve zorlama sonucunda anüste meydana gelen çatlaklar ya da yırtıklara denir. Anüs bölgesini örten çok katlı epitel dokunun hassas olmasından dolayı bölgede yaşanan kabızlık ile ishal atakları, anüste yırtılmalara neden olur. Sağlıklı, düzenli beslenmek ve bol bol sıvı tüketmek hem anal fissüre hem de sindirim sistemine bağlı oluşan makat hastalıklarına iyi gelir. Proktoloji Uzmanı Dr. Yasir Gözü makat çatlağı tedavisinde sıvı tüketiminin nasıl olmasını gerektiğini sizler için açıkladı.

MAKAT ÇATLAĞINDA SICAK MI SOĞUK MU SIVI TÜKETMELİYİZ?

Anal fissür rahatsızlığında tüketilen sıvıların sıcak veya soğuk olmasının makat çatlağı ile direk bir bağlantısı olmayabilir. Fakat unutulmamalıdır ki bu her bireyde ishal ya da kabızlık gibi farklı sebeplere yol açabilir. Makat çatlağının bilinen en büyük nedeni kabızlıktır, bu da bireylerin çok fazla düzensiz beslenmesine, gün içinde vücudu susuz bırakmaya, hareketsiz bir yaşam ve tüm bunlara ek fastfood tarzı beslenme ile meydana gelmektedir. Su tüketimi az olan ya da su içmek yerine kafeinli ve asitli içeceklerin tercih edilmesi bağırsak düzeninde bozukluğa neden olabilir. İçeceklerin tüketilmesi durumunda ılık olmasına dikkat edilmesinde fayda vardır.

Bireylerin kafein ve asitli içecekleri tüketmesi o anda ki susuzluk ihtiyacını karşılayabilmekte ancak bu geçici bir çözümdür. Tekrar su içme ihtiyacı oluşabilir. Bu durum karşısında vücudu tekrar asit ya da kafeinle susturmak kabızlık yaşanmasına sebep olur. Tüm bireylerin kendi vücut ağırlığına bakıldığında, içmesi gereken belli bir su miktarı vardır. Ortalama her bireyin günlük tüketmesi gerek su miktarı en az 2 litredir. Belirlenen bu miktarın altında su içildiğinde kabız olmanın yanı sıra daha farklı birçok rahatsızlıkla karşılaşılması mümkündür.

Her bireyi doğrudan etkileyebilecek olan kronik kabızlık ya da ishal olma durumu son derece önemlidir. Sadece yetişkinlerde değil, okul döneminde ki çocuklarda ya da bebeklerde de karşılaşılmaktadır. Çok fazla ishal ya da kabız ataklarının yaşanması ile makat çatlağı olmaktadır. En büyük nedenleri de yetersiz sıvı tüketimidir. Bu sebepten dolayı anne ve anne adaylarına verilen en önemli tavsiyelerden biri, yeteri kadar su tüketimi alınmasına dikkat edilmesidir.

Proktoloji Uzmanı Dr. Yasir Gözü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyorBaş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyor
Las Vegas değil Kağıthane! Polis müşteri kılığına girince ortaya çıktıLas Vegas değil Kağıthane! Polis müşteri kılığına girince ortaya çıktı
Göbek yağlarını eriten 9 mucize besinGöbek yağlarını eriten 9 mucize besin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Erbakan’dan muhalefet partilerine tepki

Fatih Erbakan’dan muhalefet partilerine tepki

Erdoğan'ın toplantısı sonrası yaşanmıştı! Açıklama geldi

Erdoğan'ın toplantısı sonrası yaşanmıştı! Açıklama geldi

Ünlü şefi kızdıran sözler! Stüdyodan kovuldu

Ünlü şefi kızdıran sözler! Stüdyodan kovuldu

Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu

Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu

Ömer Çelik'in sözleri sonrası gençler ayağa kalktı

Ömer Çelik'in sözleri sonrası gençler ayağa kalktı

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Hamilton ve Russell’e gönderme

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Hamilton ve Russell’e gönderme

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mezarlıkta gizemli olay! Ekipler harekete geçti

Mezarlıkta gizemli olay! Ekipler harekete geçti

Milli sporcuya trafikte kurşun yağmuru

Milli sporcuya trafikte kurşun yağmuru

Davutoğlu'na 'ihanet' tepkisi! Emekli öğretmene bu karşılığı verdi

Davutoğlu'na 'ihanet' tepkisi! Emekli öğretmene bu karşılığı verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.