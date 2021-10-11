Makat çatlağında sıvı tüketimi nasıl olmalı?

Genellikle kabızlık sıkıntısı yaşayan kişilerde görülen anal fissür, dışkılama sırasında ıkınma ve zorlama sonucunda anüste meydana gelen çatlaklar ya da yırtıklara denir. Anüs bölgesini örten çok katlı epitel dokunun hassas olmasından dolayı bölgede yaşanan kabızlık ile ishal atakları, anüste yırtılmalara neden olur. Sağlıklı, düzenli beslenmek ve bol bol sıvı tüketmek hem anal fissüre hem de sindirim sistemine bağlı oluşan makat hastalıklarına iyi gelir. Proktoloji Uzmanı Dr. Yasir Gözü makat çatlağı tedavisinde sıvı tüketiminin nasıl olmasını gerektiğini sizler için açıkladı.

MAKAT ÇATLAĞINDA SICAK MI SOĞUK MU SIVI TÜKETMELİYİZ?

Anal fissür rahatsızlığında tüketilen sıvıların sıcak veya soğuk olmasının makat çatlağı ile direk bir bağlantısı olmayabilir. Fakat unutulmamalıdır ki bu her bireyde ishal ya da kabızlık gibi farklı sebeplere yol açabilir. Makat çatlağının bilinen en büyük nedeni kabızlıktır, bu da bireylerin çok fazla düzensiz beslenmesine, gün içinde vücudu susuz bırakmaya, hareketsiz bir yaşam ve tüm bunlara ek fastfood tarzı beslenme ile meydana gelmektedir. Su tüketimi az olan ya da su içmek yerine kafeinli ve asitli içeceklerin tercih edilmesi bağırsak düzeninde bozukluğa neden olabilir. İçeceklerin tüketilmesi durumunda ılık olmasına dikkat edilmesinde fayda vardır.

Bireylerin kafein ve asitli içecekleri tüketmesi o anda ki susuzluk ihtiyacını karşılayabilmekte ancak bu geçici bir çözümdür. Tekrar su içme ihtiyacı oluşabilir. Bu durum karşısında vücudu tekrar asit ya da kafeinle susturmak kabızlık yaşanmasına sebep olur. Tüm bireylerin kendi vücut ağırlığına bakıldığında, içmesi gereken belli bir su miktarı vardır. Ortalama her bireyin günlük tüketmesi gerek su miktarı en az 2 litredir. Belirlenen bu miktarın altında su içildiğinde kabız olmanın yanı sıra daha farklı birçok rahatsızlıkla karşılaşılması mümkündür.

Her bireyi doğrudan etkileyebilecek olan kronik kabızlık ya da ishal olma durumu son derece önemlidir. Sadece yetişkinlerde değil, okul döneminde ki çocuklarda ya da bebeklerde de karşılaşılmaktadır. Çok fazla ishal ya da kabız ataklarının yaşanması ile makat çatlağı olmaktadır. En büyük nedenleri de yetersiz sıvı tüketimidir. Bu sebepten dolayı anne ve anne adaylarına verilen en önemli tavsiyelerden biri, yeteri kadar su tüketimi alınmasına dikkat edilmesidir.

Proktoloji Uzmanı Dr. Yasir Gözü

