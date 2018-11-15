Makedonya eski başbakanı Gruevski'nin Macaristan'dan iltica talebinde bulunması

11 Kasım'da Gruevski hakkında sınırda herhangi bir ihbar bulunmadığı belirtilerek, Üsküp İnterpol Ofisi'nin, Gruevski'ye yönelik uluslararası tutuklama emri hakkındaki bildiriyi Tiran İnterpol Ofisine 13 Kasım Salı günü gönderdiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Arnavutluk Emniyeti Sınır ve Göç İdaresi tarafından yapılan bilgilendirmede, Nikola Gruevski'nin 11 Kasım 2018 saat 19.11'de Macaristan'ın Tiran Büyükelçiliğine ait CD1013A plakalı araçla Hani i Hotit sınır kapısından Arnavutluk'tan Karadağ'a doğru çıktığı belirtildi." ifadesi kullanıldı.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 13 Kasım Salı günü Macaristan'dan siyasi iltica talebinde bulunan Gruevski'nin, 11 Kasım Pazar günü Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Hani i Hotit sınır kapısından Macaristan'ın Tiran Büyükelçiliğine ait bir araçla Karadağ tarafına geçtiği belirtildi.

- Arnavutluk Cumhurbaşkanından Gruevski yorumu

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, başkent Tiran'da katıldığı bir konferansta, Gruevski hakkında yöneltilen bir soruya karşılık, hiçbir siyasetçinin adaletten ve siyasi mücadeleden kaçmaması gerektiğini belirtti.

Meta, "Hakkındaki iddialara bakmaksızın onun (ülkeden) ayrılışı, bir nevi hataların kabul edilmesi demektir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ölüm tehditleri alıyorum"

Gruevski, facebook hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde ölüm tehdidi aldığını belirterek, "Ben şu anda Budapeşte'deyim. Macaristan hükümetinden siyasi iltica talebinde bulundum." ifadesini kullanmıştı.

Makedonya İçişleri Bakanlığı da Gruevski'nin siyasi iltica talebinde bulunduğunu teyit etmişti.

Gruevski, Makedonya Başbakanlığı döneminde yaklaşık 600 bin avro değerindeki lüks otomobilin yasa dışı satın alınması nedeniyle mayıs ayında 2 yıl hapse mahkum edilmiş, kararı temyize götüren Gruevski'nin itirazı kabul edilmemiş ve hapis cezası onanmıştı.

Diğer taraftan, geçen yıl Üsküp Temel Mahkemesince "Titanik" adlı bir dava kapsamında, aralarında Gruevski'nin de bulunduğu bazı kişilerin pasaportuna el konulmuştu.

