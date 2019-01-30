Makedonya Parlamentosu ülkenin adının değişikliğini içeren yasayı onayladı

Makedonya, Yunanistan ile yaptığı anlaşma kapsamında ülkenin NATO ve Avrupa Birliği’ne katılmasını sağlayacak olan isim değişikliği yasasını onayladı. Parlamento Makedonya’nın ismini “Kuzey Makedonya” olarak değiştirilmesi kararını aldı.
Makedonya’nın merkez sol hükümeti, Makedonya’nın Yunanistan ile yaptığı anlaşma kapsamında ülkenin NATO’ya ve Avrupa Birliği’ne katılmasını sağlayacak olan isim değişikliği yasasını çıkarmak için gerekli sayıda Meclis oyunun sağlandığını duyurdu. Makedon milletvekillerinden 81’inin lehine oy kullandığı, muhalefet kesimden 29 milletvekilinin ise çekimser kaldığı oylama sonucu Makedonya’nın isminin “Kuzey Makedonya” olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı.
Makedonya ve Yunanistan arasında yapılan anlaşmanın yürürlüğü girmesi için ise Yunanistan Parlamentosunun önümüzdeki haftalarda oylama yapması için toplanması bekleniyor.
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