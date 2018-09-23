Makedonya'da 83 düzensiz göçmen yakalandı

Makedonya'nın güneydoğusundaki Gevgeli kentinde yabancı uyruklu 83 düzensiz göçmen yakalandı.

Makedonya Emniyetinden yapılan açıklamada, Gevgeli'nin Smokvica köyünde sınır emniyet güçleri tarafından 11'i reşit olmayan toplam 83 yabancı uyruklu kişinin yakalandığı ifade edildi.

Gevgeli plakalı bir araçta yakalanan göçmenlerin Pakistan, Afganistan, Irak ve Hindistan uyruklu oldukları belirtilirken araç şoförleri hakkında yasal işlemlerin yapıldığı, göçmenlerin ise Gevgeli Kabul Merkezine sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

