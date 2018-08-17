Makedonya'daki üniversiteden TL'ye destek

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU), bu yılki yıllık ücretlerin Türk lirasıyla (TL) ödenebileceğini duyurdu.
İBU'dan yapılan "TL'ye Güveniyoruz, TL'ye Dönüyoruz" başlıklı açıklamada, Türkiye'ye destek olmak ve öğrencilerin döviz kurunda yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçebilmek adına Türkiyeli öğrencilerin bu yılki yıllık ücretlerini TL ile ödeyebilecekleri belirtildi.
Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti ekonomisine yapılan haksız döviz uygulamaları karşısında, toplumumuzun en temel taşlarından biri olan eğitimde, değerli öğrencilerimizin ve ailelerinin en ufak bir mağduriyet yaşamasının önüne geçebilmek için Uluslararası Balkan Üniversitesi olarak öğrencilerimize, 2018/2019 Akademik yılında üniversite harçlarını TL üzerinden ödeyebilme imkanı sunduğumuzu belirtmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.
İBU ailesinin birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ederek, eğitimlerinin her aşamasında öğrenci ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.
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