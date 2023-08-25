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    4. Makinede çizilen ve matlaşan bardaklara etkili çözüm! Bardaklarınız yepyeni olacak

    Makinede çizilen ve matlaşan bardaklara etkili çözüm! Bardaklarınız yepyeni olacak

    25.08.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bulaşık makinesi günlük yaşamı kolaylaştırsa da bazen bardakların çizilmesi ve mat görünüme sahip olmasına sebep veriyor. Bu sorun bardakların daha pis görünmesine yol açıyor. Çizilen cam bardaklardan şikayetçi olanlar için etkili bardak parlatma yöntemini haberimizde derledik.

    Cam bardakların çizilmesi sonucu mat görünüme sahip olması istenmeyen bir görüntü ortaya çıkarıyor. Genellikle bulaşık makinesinden çıkan bardaklarda bu sorun görülebiliyor. Çizilmiş bardaklarınıza evde uygulayacağınız yöntem ile bardaklarınızı eski haline döndürebilirsiniz.

    ÇİZİLMİŞ BARDAKLARA SON

    Malzemeler:

    Çizilmiş cam bardakların üzerine karbonatı ve sirkeyi ekleyin. Bu karışımın üzerine bardakların üzerini geçecek şekilde kaynatılmış sıcak suyu ekleyerek bardakları karışımın içerisinde 2 saat bekletin. 2 saat sonra bardaklarınızı bulaşık deterjanı ile yıkayabilirsiniz. Bu yöntem ile bardaklarınız yeni alınmış gibi parlayacak.

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    karbonat sirke bulaşık makinesi

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