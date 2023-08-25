Makinede çizilen ve matlaşan bardaklara etkili çözüm! Bardaklarınız yepyeni olacak

Cam bardakların çizilmesi sonucu mat görünüme sahip olması istenmeyen bir görüntü ortaya çıkarıyor. Genellikle bulaşık makinesinden çıkan bardaklarda bu sorun görülebiliyor. Çizilmiş bardaklarınıza evde uygulayacağınız yöntem ile bardaklarınızı eski haline döndürebilirsiniz.

ÇİZİLMİŞ BARDAKLARA SON

Malzemeler:

2 yemek kaşığı karbonat

1 bardak sirke



Çizilmiş cam bardakların üzerine karbonatı ve sirkeyi ekleyin. Bu karışımın üzerine bardakların üzerini geçecek şekilde kaynatılmış sıcak suyu ekleyerek bardakları karışımın içerisinde 2 saat bekletin. 2 saat sonra bardaklarınızı bulaşık deterjanı ile yıkayabilirsiniz. Bu yöntem ile bardaklarınız yeni alınmış gibi parlayacak.



