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Makinede kıyafetlerin renklerinin karışmasını önlemek için kesin çözümler...

17.01.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıyafetleri makinede yıkarken renklerinin karışması birçok kişinin başına gelmiş bir durum. Özenerek aldığınız kıyafetlerinizin renkleri dikkatsizlik ya da yanlış yıkama sonucunda birbirine karışmış ve bu durum karşısında çözüm arıyor olabilirsiniz. Hemen üzülmeyin, bu konuyla ilgili ipuçlarını sizinle paylaşıyoruz.

Makinede kıyafetlerin renklerinin karışmasını önlemek için kesin çözümler...

Hepimiz sevdiğimiz kıyafetlerin ömrünü uzatarak daha uzun süre giymek isteriz. Fakat kıyafetlerinizi yanlış şekilde yıkarsanız canlılıkları kaybolur ve makinede renkleri karışabilir. Peki, makinede kıyafetlerinizin renklerinin karışmaması için ne yapabilirsiniz? Kıyafetlerinizi yıkarken paylaşacağımız ipuçlarına dikkat ederseniz bu sorunu kolayca çözebilirsiniz. İşte tüm detaylar...

ÖNCELİKLE KIYAFETLERİNİZİ RENKLERİNE GÖRE AYIRIN

Kirlenen kıyafetleri makineye atmadan önce renklerine göre ayırmalısınız. İlk yapmanız gereken beyazlar ile renklileri ayırmak. Daha sonra ise renkli çamaşırları kendi arasında koyu renkliler ve açık renkliler olarak ayırmanız gerekir. Kıyafetlerinizi ayırdıktan sonra yapmanız gereken diğer işlem, kumaş türlerine uygun sıcaklık seçimi. Çünkü farklı kumaş yapısına sahip kıyafetleri uygun sıcaklıkta yıkamak en doğru seçim olur.

KIYAFETLERİN RENK VERİP VERMEDİĞİNİ TEST EDEBİLİRSİNİZ

Özellikle koyu renkli kıyafetler yıkama sırasında renklerini başka giysilere geçirebilir ve renk değiştirebilir. Kıyafetlerin renk verip vermeyeceğini basit bir yöntem ile test edebilirsiniz. Yeni aldığınız ya da renk verip vermeyeceğinden emin olmadığınız kıyafetleri bu yöntem ile tespit edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken adımları şu şekilde:

  • Kıyafetin iç yüzeyinde bir noktayı su ile ıslatın.

  • Daha sonra beyaz bir bez parçasını veya kumaşı bu alana bastırın.

  • Birkaç dakika bekledikten sonra beyaz kumaşı kaldırıp renk bulaşıp bulaşmadığını kontrol edin.

  • Eğer renk bulaşması var ise bu kıyafetleri diğer çamaşırlarından ayırarak yıkayın.

KIYAFETLERİNİZİ YIKARKEN BU KRİTERLERİ DİKKATE ALIN!

  • Öncelikle kıyafetlerinizin etiketlerine bakmalısınız. Etikette yazan yıkama talimatlarına uygun olarak kıyafetlerinizi yıkamalısınız.

  • Yıkama sırasında renk veren çamaşırları soğuk suda yıkayabilirsiniz. Bu kıyafetleri yıkadıktan sonra hemen asmalısınız.

  • Islak kıyafetleri çamaşır makinesinin içerisinde bırakmayın. Çünkü renkli çamaşırlar ıslak olarak uzun süre temas ederse renklerinin birbirine geçme ihtimali artar.

  • Renk vermeyen özelliğe sahip kıyafetler almaya dikkat etmelisiniz. Kıyafet alırken etiketinde "renk vermez" ibaresi olmasına özen gösterin.

  • Kıyafetlerinizi yıkarken makinenizin sıcaklık ayarına dikkat edin. Emin olmadığınız kıyafetleri düşük sıcaklıkta yıkayın.

  • Kıyafetlerinizin renginin solmaması için yıkama sırasında çamaşır makinenizin içerisine bir tutam tuz atabilirsiniz.

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