Makinede kıyafetlerin renklerinin karışmasını önlemek için kesin çözümler...

Hepimiz sevdiğimiz kıyafetlerin ömrünü uzatarak daha uzun süre giymek isteriz. Fakat kıyafetlerinizi yanlış şekilde yıkarsanız canlılıkları kaybolur ve makinede renkleri karışabilir. Peki, makinede kıyafetlerinizin renklerinin karışmaması için ne yapabilirsiniz? Kıyafetlerinizi yıkarken paylaşacağımız ipuçlarına dikkat ederseniz bu sorunu kolayca çözebilirsiniz. İşte tüm detaylar...
Kirlenen kıyafetleri makineye atmadan önce renklerine göre ayırmalısınız. İlk yapmanız gereken beyazlar ile renklileri ayırmak. Daha sonra ise renkli çamaşırları kendi arasında koyu renkliler ve açık renkliler olarak ayırmanız gerekir. Kıyafetlerinizi ayırdıktan sonra yapmanız gereken diğer işlem, kumaş türlerine uygun sıcaklık seçimi. Çünkü farklı kumaş yapısına sahip kıyafetleri uygun sıcaklıkta yıkamak en doğru seçim olur.
Özellikle koyu renkli kıyafetler yıkama sırasında renklerini başka giysilere geçirebilir ve renk değiştirebilir. Kıyafetlerin renk verip vermeyeceğini basit bir yöntem ile test edebilirsiniz. Yeni aldığınız ya da renk verip vermeyeceğinden emin olmadığınız kıyafetleri bu yöntem ile tespit edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken adımları şu şekilde:
Kıyafetin iç yüzeyinde bir noktayı su ile ıslatın.
Daha sonra beyaz bir bez parçasını veya kumaşı bu alana bastırın.
Birkaç dakika bekledikten sonra beyaz kumaşı kaldırıp renk bulaşıp bulaşmadığını kontrol edin.
Öncelikle kıyafetlerinizin etiketlerine bakmalısınız. Etikette yazan yıkama talimatlarına uygun olarak kıyafetlerinizi yıkamalısınız.
Yıkama sırasında renk veren çamaşırları soğuk suda yıkayabilirsiniz. Bu kıyafetleri yıkadıktan sonra hemen asmalısınız.
Islak kıyafetleri çamaşır makinesinin içerisinde bırakmayın. Çünkü renkli çamaşırlar ıslak olarak uzun süre temas ederse renklerinin birbirine geçme ihtimali artar.
Renk vermeyen özelliğe sahip kıyafetler almaya dikkat etmelisiniz. Kıyafet alırken etiketinde "renk vermez" ibaresi olmasına özen gösterin.
Kıyafetlerinizi yıkarken makinenizin sıcaklık ayarına dikkat edin. Emin olmadığınız kıyafetleri düşük sıcaklıkta yıkayın.
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