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Makinistin dikkati faciayı önledi! Yolcu treni son anda durdu

25.10.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Alaşehir ilçesinden geçen İzmir-Uşak tren yolu üzerine yolcu treninin geçişi esnasında ağaç devrilirken makinistin zamanında müdahalesiyle herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Devrilen ağaç ekiplerin çalışmasıyla kaldırılırken, tren ise seferine yaklaşık 30 dakikalık bir gecikme ile devam etti.

Makinistin dikkati faciayı önledi! Yolcu treni son anda durdu

Manisa'da, Uşak'tan İzmir yönüne gitmekte olan trenin üzerine, geçişi sırasında söğüt ağacı devrildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesinde meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne gitmekte olan A.D. yönetimindeki 32607 sefer sayılı trenin üzerine, Çağlayan Mahallesine mevkisine geldiği sırada, rayların kenarında bulunan söğüt ağacı devrildi.

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ŞANS ESERİ KİMSE YARALANMADI

Olayda trenin bir camı kırılırken, görevliler ve yolculardan yaralanan olmadı. Devrilen ağaç ekiplerin çalışmasıyla kaldırılırken, tren ise seferine yaklaşık 30 dakikalık bir gecikme ile devam etti. (DHA)

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Manisa tren

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