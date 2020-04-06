Makyaj fırçalarını temizlemenin kolay yolu! Mutfak süzgecini bu kez bunun için kullanın

YouTuber ve güzellik uzmanı Jamie Genevieve karantina sürecinin temizlik için güzel bir fırsat olduğunu söylüyor.

Her gün makyaj yapmak durumunda olan ancak karantina sürecinde evden çıkamayan kadınların bu süreçte makyaj fırçalarını temizleyebileceğini, kolay bir yöntemle gösteren Jamie, bu ipucunun her kadının işine yaracağını ve mutlaka denenmesi gerektiğini söylüyor.

Mutfak süzgecinin bu kez fırçalar için kullanılabileceğini gösteren Jamie 'sadece sevdiğiniz bir sabun ve süzgecin mucize sonuç oluşturcuğunu göreceksiniz' diyor.

