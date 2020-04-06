Makyaj fırçalarını temizlemenin kolay yolu! Mutfak süzgecini bu kez bunun için kullanın

YouTuber ve güzellik uzmanı Jamie Genevieve karantina sürecinin temizlik için güzel bir fırsat olduğunu söylüyor.
Her gün makyaj yapmak durumunda olan ancak karantina sürecinde evden çıkamayan kadınların bu süreçte makyaj fırçalarını temizleyebileceğini, kolay bir yöntemle gösteren Jamie, bu ipucunun her kadının işine yaracağını ve mutlaka denenmesi gerektiğini söylüyor.
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I just posted this to my TikTok and I thought I’d post it here too! This is how I clean my makeup brushes and I think I’ve found the easiest and quickest way of doing it! All you need is a sieve and your fave soap, mines is the @drbronner Rose Castille ???? Let me know if you try it out! J x
Mutfak süzgecinin bu kez fırçalar için kullanılabileceğini gösteren Jamie 'sadece sevdiğiniz bir sabun ve süzgecin mucize sonuç oluşturcuğunu göreceksiniz' diyor.
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