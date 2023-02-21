Makyaj izinin kıyafete geçmemesi için yapılması gereken çok basitmiş! Bugüne kadar bilmiyorduk...

Kıyafetlerinizi makyaj yaptıktan sonra giymeye çekiniyorsanız veya bembeyaz gömleğinizin yakasına bulaşan makyaj lekelerinden rahatsız oluyorsanız bu durumu çözmek için basit ama etkili bir yol bulunuyor. TikTok'ta paylaşım yapan Rachel Nugent, açıkladığı hilesiyle herkesi şaşırttı.

Ürünlerin kumaşa bulaşmasını durdurmak için beyaz gömleğinizin yakasına ve boyun çizgisine saç spreyi sıkmayı önerdi. Rachel bu öneriyi videoda göstererek açıkladı. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları bu tekniği daha önce duymadıklarını belirttiler.

"Biraz saç spreyi aldım - ve kesinlikle herhangi bir saç spreyi olabilir - yakaya saç spreyi sıktım. Kıyafetlere sıkılan saç spreyi yapışkan hissetirmiyor."

