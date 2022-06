Makyaj masasında yenilik yapmak isteyenler için yaza uygun en renkli makyaj malzemeleri

Renkli far ve eyelinerlarla yapılan makyajlara artık hepimiz aşinayız. Gökkuşağından ilham alınarak üretilen renk renk kalemler, paletler ve daha birçok fazlası yaratıcılığınızı ortaya çıkarma konusunda en büyük yardımcılarınızdan biri oluyor. Parlak renkli dudak ve yanaklar ise enerjinizi en güzel şekilde ortaya çıkarıyor. İhtiyaç duyabileceğiniz farklı kategorideki renkli makyaj malzemelerini sizler için bir araya getirdik. En iyi ve renkli ürünleri incelemeye ne dersiniz?

1. Su bazlı jel yapısıyla: Maybelline New York Cheek Heat Likit Allık

Yaz aylarında hafif pembe yanakların çok hoş gözüktüğü konusunda hemfikiriz değil mi? Likit formdaki allıklar, ciltle kolayca bütünleşip daha doğal durduğu için özellikle yaz aylarının favorileri arasında bulunuyor. Maybelline New York Cheek Heat Likit Allık ile yanaklarınıza taze bir sıcaklık katabilirsiniz. Ürünün kremsi dokusu, hafif ve ipeksi uygulama yapmanızı sağlıyor. Su bazlı jel yapısı sayesinde allığın rengini yapay bir görüntü oluşturmadan istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Ürünün 10 numaralı Scorch renginin yaz mevsimindeki makyajlarınıza uyum sağlayacağına eminiz.

2. Herkeste olması gereken bir palet: NYX Professional Makeup Ultimate Shadow Palette Brights

Yaz makyajının olmazsa olmazı tabii ki renkli farlar! Kaliteli makyaj malzemeleriyle öne çıkan Nyx markası Ultimate Shadow Palette Brights ile harika bir palete imza atmış. Toplam 16 farklı fardan oluşan palet; pembe, turuncu, mor, mavi, yeşil ve sarının en güzel tonlarını içinde barındırıyor. Ürünün tozutmayan yapısıyla kusursuz göz makyajı yapmanız artık çok kolay! Farlar, kadifemsi dokusu sayesinde kolayca dağılıyor ve en güzel renkli makyajları yapmanızda size yardımcı oluyor. Vegan formüle sahip far paleti, hayvansal kaynaklı veya türevi hiçbir bileşen içermiyor. "En iddialı benim!" diyorsanız canlı renklerden oluşan Nyx Ultimate Far Paleti'ni hemen denemelisiniz.

3. Hem dolgunluk hem parlaklık isteyenlere özel: Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı

Dudak parlatıcısı olmadan yaz makyajı düşünemiyorsunuz değil mi? Güneşin ışıltısı, parlak dudaklarla birleştiğinde şahane bir görünüm ortaya çıkıyor. Makyaj masanıza mutlaka eklemeniz gereken ürünlerin başında dudak parlatıcıları geliyor. Maybelline New York Lifter Gloss, içeriğindeki hyalüronik asit sayesinde dudakları nemlendirken lifting etkisi ile onların daha dolgun görünmesini sağlıyor. Ürünün mükemmel yapısı, dudakları gözle görülür şekilde pürüzsüzleştiriyor. Yapışkan his bırakmayan formülü, dudaklarınızı ağırlaştırarak rahatsız edici his bırakmıyor. Büyük sünger uçlu aplikatörüyle ürünü kolayca uygulayıp dolgun ve parlak dudaklarınızın keyfini çıkarabilirsiniz. Dudak parlatıcının en sevilen renklerinden Reef renginin bu yaza çok yakışacağına eminiz.

4. P12cheng 12 Adet Renkli Eyeliner ile yeteneğinizi konuşturmanın tam zamanı!

Son zamanların en çok öne çıkan makyaj trendleri arasında renkli eyelinerlar yer alıyor. Sıcak havaların gelmesiyle canlanan enerjinizi renkli göz makyajıyla daha da yükseltebilirsiniz. P12cheng Renkli Eyeliner, yaratıcılığınızı ortaya çıkarmada işinizi kolaylaştıracak. Gökkuşağının renklerinden ilham alınarak 12 farklı renge ve pürüzsüz uca sahip kalemlerin mat bir yapısı bulunuyor. Bu sayede renkleri canlı olan ürün, hızlı kuruyarak akma yapmıyor. Kolayca sabitlendiği için gün boyu göz kapaklarınızda kalıyor. P12cheng Renkli Eyeliner'ı kullanarak farklı renkleri bir arada kullanıp makyaj yeteneğinizi konuşturabilirsiniz.

5. Işıltınıza ışıltı katacak: L'Oréal Paris La Vie En Glow Aydınlatıcı Paleti Cool Glow

Işıltınıza ışıltı katacak L'Oréal Paris La Vie En Glow Aydınlatıcı Paleti'yle tanışmaya hazır mısınız? "Pigmentli ama doğal duran aydınlatıcılar tam bana göre!" diyorsanız bu paleti çok seveceğinize şüphemiz yok. Aydınlatıcı paleti içerisinde pembe, bronz, mavi ve sarı olmak üzere toplam 4 farklı renk bulunuyor. Soğuk alt tonlardan oluşan renkler, özellikte açık tenli kişilere çok yakışıyor. Daha bronz ve sıcak alt tonlu cilde sahipseniz L'Oréal Paris La Vie En Glow Aydınlatıcı Paleti'nin diğer rengi Warm Glow'a da göz atabilirsiniz. Ürünü kullanmak için istediğiniz rengi veya renkleri karıştırıp yüzünüzün yüksek bölgelerine kolayca uygulayabilirsiniz.

6. Pigmentli ve doğal etki: NYX Professional Makeup Likit Allık Sweet Cheeks

Yüksek pigmentli ve cilde kolayca uyum sağlayan bir allık istiyorsanız NYX Professional Makeup Likit Allık Sweet Cheeks tam size göre! NYX Sweet Cheeks pudra allıktan esinlenerek üretilen likit allık, makyaj masanızın olmazsa olmazlarından biri olabilir. Yanaklara doğal ve canlı renk görünümü veren allığın kremsi formülü, ürünü kolayca dağıtmanıza olanak tanıyor. İçeriğindeki shea yağı sayesinde ürünün yumuşacık dokusu bulunuyor ve ürün her cilt rengine kolayca uyum sağlıyor. %100 vegan formüllü ürün, hafif yapısıyla ciltte ağırlık yapmıyor. Sizin için seçtiğimiz Caralicious renginin yaz makyajınızla çok güzel uyum yakalayacağını düşünüyoruz!

7. Devasa renklilik: Revolution Maxi Reloaded Big Shot 45'li Far Paleti

"Benim tercihim pek en renkli olandan yana." diyorsanız bu palete bayılacağınızı düşünüyoruz. Revolution Maxi Reloaded Big Shot Far Paleti, maviden turuncuya kadar iddialı 45 renge sahip. Sıcak ve canlı renkleri içeren palette mat ve ışıltılı yapıdaki farlar bulunuyor. Yaratıcılığınızı gökkuşağının en güzel renkleriyle ortaya koymak istiyorsanız bu ürün en büyük yardımcınız olabilir. Ürünün yüksek pigment seviyesi, makyajınızın uzun süre bozulmadan kalmasını sağlıyor. Kendinizi Revulotion Maxi Reloaded Big Shot Palet ile renklerin ahengine kaptırmaya ne dersiniz?

8. Mentol etkisiyle: L'Oréal Paris Color Riche Plump & Shine Ruj

Sırada dolgun dudakları sevenlerin bayılacağı bir önerimiz var. L'Oréal Paris Color Riche Plump & Shine Ruj ile dolgun dudaklara ulaşmak artık çok kolay! Ürünün içeriğinde bulunan mentol özü, dudakları gözle görülür şekilde dolgunlaştırıyor. Formülündeki %40 değerli yağlar ise dudakları hem besliyor hem parlatıyor. Rujun yumuşak yapısı, dudak kıvrımlarına kolayca oturduğu için ürün tek harekette sürülüyor. Sizin için seçtiğimiz 102 numaralı Watermelon Plump rengi yaz makyajınızın vazgeçilmezi hâline gelebilir. Şık ambalajlı ürünü çantanıza atıp aynaya ihtiyaç duymadan her yerde pratik şekilde uygulayabilirsiniz.

9. Flormar Colors Of Galaxy 004 Saturn Far Paleti ile gözlerde galaktik etki

Flormar Colors of Galaxy Far Paleti, astronomi ve uzay biliminin gizemli, sıra dışı ve heyecan verici ruhlarıyla birleşerek oluşturulmuş. Sıra dışı gezegen Satürn'ü temsil eden palet, birbirinden farklı toplam 9 eğlenceli renkten oluşuyor. Mat ve simli yapıdaki ürün ile özgürce makyaj yapabilirsiniz. Sarı, turuncu, mavi, pembe, kırmızı ve mor tonları enerjinizi göz makyajınıza yansıtmanıza yardımcı olacak. Paletteki her renk, yüksek pigmenti sayesinde canlı şekilde kendini belli ediyor. Ürünün yumuşak dokusu, farların sürülmesi ve karıştırılmasını çok kolaylaştırıyor.

10. Kolay ve pratik uygulama isteyenlere: Golden Rose Dream Lips Lipliner Dudak Kalemi No:525

Makyaj masasının olmazsa olmaz ürünlerinden biri, tabii ki dudak kalemi. Dudağın şeklini belirginleştirmek, dolgunlaştırmak ve renk vermek için kullanılan ürün; kullanıcının isteği doğrultusunda çok amaçlı kullanım sunuyor. Golden Rose Dream Lips Lipliner Dudak Kalemi, özel formülüyle kolayca sürülüyor ve yüksek pigmenti sayesinde rengini anında veriyor. Sizler için özel olarak seçtiğimiz 525 numaralı renk, kırmızının en güzel tonlarından biri. İster tüm dudağınıza ister ruj veya parlatıcının altına uygulayacağınız ürünü, makyaj çantanızdan ayırmayacağınıza eminiz. Her şekilde kolay kullanılan Golden Rose Dream Lips Dudak Kalemi'ni daha yakından inceleyip sepetinize eklemek ister misiniz?