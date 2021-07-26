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Makyaj trendlerine pandemi ayarı! İşte 2021 yaz sezonunda öne çıkan makyaj trendleri...

26.07.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yazına damgasını vuran birbirinden renkli makyaj trendleri, yaz aylarının neşesine neşe katıyor. Artık makyaj trendleri de değişiyor, göz makyajları ağırlık kazanıyor. Özellikle de gözlerin vurgulandığı makyajlar ön plana çıkarken, ağır fondötenler ve kapatıcılar şimdilik raflara kaldırılıyor. 2021 makyaj trendlerine dair diğer tüm bilgiler için yazıyı incelemeniz yeterli!

Makyaj trendlerine pandemi ayarı! İşte 2021 yaz sezonunda öne çıkan makyaj trendleri...

Maske kullanımının hala devam ettiği 2021 yazında koyu renkli rujlar tercih edilmiyor, maskeye bulaşmayan makyaj stilleri tercih ediliyor. Siz de 2021 yazına damgasını vuran birbirinden özel makyaj trendlerini keşfederek yaz makyajlarınıza renk katabilirsiniz.

RENKLİ EYELINERLAR

2021 yazının makyaj trendleri arasında yer alan en göz alıcı trend, renkli eyelinerlar oluyor. Bu sezon da makyajlarınıza renk katmak için rengarenk eyelinerlar tercih edebilirsiniz. Grafik eyelinerlar son dönemde oldukça popüler olduğundan pembe, mavi, yeşil, mor, kırmızı gibi birbirinden renkli eyelinerlar ile eşsiz göz makyajı görünümü elde edebilirsiniz.

IŞILITILI BRONZ TONLARI

Bu yaz özellikle de bakır ve bronz tonları öne çıkıyor. Tercih edeceğiniz highlighter, far ve rujlar, ışıltılı bronzlar ve bakır tonları olabilir. Bronzlaşan ciltlerde ayrı bir doğallığa sahip olan bu tonların, 2021 yaz makyaj trendleri arasında yer aldığını unutmamak lazım.

NUDE VE PEMBE TONLARI

Hafif yaz makyajlarının en sevilen renklerinden olan, herkesin rahatlıkla günlük makyajlarda da tercih edebileceği tonlar arasında yerini alan pembe ve nude tonları, sezon trendleri arasında sayılıyor. Toz pembeden şeftali rengine kadar geniş bir skalaya sahip olan bu renkler farlarda, ruj veya allıklarda tercih edilebilir.

80'LER KLASİĞİ CANLI RENKLER

Canlı renklerle yapılan makyajlar 80’lerde modaydı. Bu makyaj stili, 2021 yaz sezonunda kendini yine ön plana çıkarmayı başarıyor. Canlı turuncular, pembe ve yeşiller, lila ve mavi tonları özellikle de far uygulamalarında kullanıldığında gözlerinizin öne çıkmasını mümkün kılarken, 80’lere bir geri dönüş yapmanızı da sağlayabilir.

YUKARI TARANAN KAŞLAR

Fluffy kaş görünümü geçtiğimiz sezondan beri gündemdeydi. 2021 yaz sezonunda da kendine ayrı bir yer edinen yukarı taranmış kaşlar, hem doğal hem de belirgin bir görüntü vadediyor. Siz de yukarı taranmış fluffy kaş modasını denemek isterseniz; şeffaf veya renkli olarak üretilen kaş jellerini kullanabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
pandemi
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