Makyaj uzmanı paylaştı! Bu hatalar yaşlı görünmenize neden oluyor

Her sene makyaj trendleri değişiyor. Değişen bu trendler bazen oldukça güzel bir görünüm kazanmamızı sağlarken bazen sadece moda olduğu için uyguladığımız uygulamalar daha yaşlı görünmemize neden oluyor. Makyaj sanatçısı Nadira V Persaud, “Makyaj dersleri almadığınız sürece, denenmiş ve test edilmiş rutininizi değiştirmeniz çok nadirdir. Adele bunun mükemmel bir örneği. Hâlâ aynı teknikleri kullanıyor” dedi.

MAKYAJDA YAPILAN HATALAR

ESKİ TEKNİKLERİNİZE BAĞLI KALMAK

"55 yaşın üzerindeki birçok müşterim, kendilerine asla renk kullanmamak gibi belirli makyaj hilelerinden kaçınmalarının söylendiğini söylüyor" diyor Nadira. "Bunu unutun ve kendinizi iyi hissetmeye odaklanın."

EYELINER'IN AŞIRI KULLANILMASI

Nadira , “Alt göz kapağınızda koyu renkli bir eyeliner kullanmayı seviyorsanız, daha yumuşak bir kalem deneyin veya yeni bir tarzda uygulayın” diyor. “Eyeliner, temiz tanımlanmış bir gözün rengini abarttığından yaşlandırıyor.

ÇOK FAZLA MAKYAJ YAPMAK

“İnsanlar bana yaşlandıkça daha fazla makyaj yapman gerektiğini düşündüklerini söylüyor” diyor Nadira. "Ama bu sizi yaşlandırabilir. Bunun yerine ürünlere ve tekniklere odaklanın."

DUDAKLARI EN SON YAPMAK

“Pek çok insan parlak bir dudak denemek ister ama çok korkar” diyor. “Makyajın çıktığını unutuyorlar. Sorun şu ki, insanlar rujlarını en son sürüyorlar ve tepeden bakıyorlar. Rujla başlamanızı ve ardından aşırıya kaçmamak için allık gibi diğer unsurları eklemenizi öneririm.”

AŞIRI ALLIK

"Pek çok kadın eşit bir cilt elde etmek için allık kullanır, ancak sonunda lekeli görünebilir" diye açıklıyor Nadira. “Şeftali tonlarını tercih etmek yanaklara sıcaklık katmak için çok daha iyi bir tercihdir.”



