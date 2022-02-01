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Makyajda kapatıcı kullanarak yapabileceğiniz stiller, gizleyebileceğiniz lekeler için uygulama ipuçları

31.01.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Concealer ya da Türkçe adıyla kapatıcı, vazgeçilmez makyaj malzemelerinden biri. Başlıca kullanım alanı ise göz altlarını aydınlatmak. Mor göz altlarının kapatılması, yüzün solgun görünümünü hemen değiştirir. Lekeleri kapatmak için kullanılan ürünle, farklı makyaj stillerini de deneyebilirsiniz. Kapatıcı ile lekelerinizi gizlemek ve farklı stilleri denemek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Haydi gelin, detaylara geçelim!

Makyajda kapatıcı kullanarak yapabileceğiniz stiller, gizleyebileceğiniz lekeler için uygulama ipuçları

Hepimiz pürüzsüz ve aydınlık bir cilt isteriz. Ancak, cilt lekeleri bunun önünde büyük bir engel oluşturur. Makyaj yaparak, rahatsız olduğunuz tüm lekeleri kolayca gizleyebilirsiniz. Kapatıcı kullanarak lekelerinizi nasıl gizlemeniz gerektiğini ve daha çok birçok tüyoyu sizler için bir araya getirdik. Aynı zamanda aydınlık bir cilt görünümüne kavuşmanızı sağlayacak en iyi kapatıcıları da listeledik. Hazırladığımız bu harika yazıya birlikte göz atmaya ne dersiniz?

Göz çevrenizde kullanın

Kapatıcıyı göz çevresine iki farklı amaçla kullanabilirsiniz. Bunlardan biri göz altı morluklarını kapatmak diğeri ise makyaj bazı olarak kullanmak. Göz kapağına far sürmeden önce baz uygulamak, farın daha kalıcı olmasını sağlar. Makyaj bazınız yoksa göz kapağınıza süreceğiniz kapatıcı da aynı görevi görecek. İlk önce göz kapağınıza bir kapatıcı sürün. Ardından ten rengi bir far veya pudra ile sabitleyin. Böylece hem göz kapağınızdaki renk eşitsizliği gider hem uygulayacağınız farın pigmenti ve kalıcılığı artar. Gelelim göz altına uygulama şekline. Kapatıcının göz altına nasıl uygulanması gerektiği çok tartışılan bir konu. Kapatıcıyı, göz altlarına ters üçgen şeklinde sürmek yanlış bir uygulama. En doğru uygulama için kapatıcıyı gözlerinizin başlangıcına ve bitişine hafifçe uygulayın. Ardından sünger, fırça ya da parmaklarınızla kapatıcıyı tüm göz altınıza yayın. Böylece göz altınızı yeteri kadar kapatıp aydınlatabilirsiniz.

Yüz hatlarınızı belirginleştirin

Ortaya çıkarmak istediğiniz yüz hatlarınız için kapatıcı kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey, cilt tonunuzdan 1-2 ton daha açık bir kapatıcı. Yüzdeki elmacık kemiklerinin üzeri, çene ve burun gibi yüksek yerlere kapatıcıyı sürün. Açık renkli kapatıcı bu bölgelerin belirginleşmesini ve ön plana çıkmasını sağlar. Kapatıcıyı dudak şeklinizi ortaya çıkarmak için de kullanabilirsiniz. Dudak etrafındaki açık renkli çizgiler bazı kişilerde belirginken bazılarında belirgin olmayabilir. Eğer sizinki de belirgin değilse dudağınıza ruju sürdükten sonra ince uçlu bir fırça ile kapatıcıyı dudağınızın etrafına uygulayın ve hafifçe dağıtın. Böylece dudaklarınız daha fazla belirginleşir ve rujunuz kusursuz görünür.

Eyeliner çizgisini ve ruj rengini belirginleştirin

Sürdüğünüz eyeliner keskin şekilde gözükmüyorsa kapatıcı ile müdahalede bulunabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, eyeliner kuyruğunun alt çizgisine kapatıcı uygulamak. Fırça uçlu kapatıcı kullanıyorsanız direkt uygulama yapabilirsiniz. Likit kapatıcılarda ise ürünü fırçayla uygulamak daha iyi sonuç almanızı sağlar. Bu yöntemi eyeliner hatalarınızı gizlemek için de kullanabilirsiniz. Rujları ön plana çıkarmak için kapatıcılar yardımınıza koşabilir. Bazen sürdüğümüz rujlar rengini tam olarak veremeyebilir. Ruj sürmeden önce dudağınıza süreceğiniz kapatıcıyla bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Bu durumda rujun rengi hem belirginleşir hem daha kalıcı olur. Yoğun bir şekilde uygulamak yerine ince bir kat sürmeye dikkat edin.

Önce lekenin karşıt rengi bir kapatıcı uygulayın

Kapatıcılar iki şekilde karşımıza çıkar. Birisi hepimizin bildiği ten rengine yakın kapatıcılar diğeri ise kusurları kapatmaya yardım eden yeşil, mor ve pembe gibi çeşitli renk düzenleyici kapatıcılar. Özellikle göz altlarınızdaki morluğu kapatmak için direkt ten renginizdeki bir kapatıcıyı uygulanırsanız morluk kapanmak yerine grileşerek daha belirgin görünebilir. Bunun için ilk önce kapatmak istediğiniz lekenin karşıt rengindeki bir kapatıcıyı uygulayın. Göz altlarınızdaki morluklar için şeftali ve turuncu, kızarıklıklar için yeşil, açık kahverengi ve sarımtırak lekeler için lila, gri ve koyu renkli lekeler içinse pembe rengini kullanabilirsiniz. Böylece, karşıt renkler birbirini dengeler. Ardından lekenin üzerine ten rengi bir kapatıcıyı uygulayıp leke görüntüsünü yok edebilirsiniz.

1. Yağ içermeyen hafif yapısıyla kusursun görünün: Maybelline Fit Me Kapatıcı

Makyajda kapatıcı kullanarak yapabileceğiniz stiller, gizleyebileceğiniz lekeler için uygulama ipuçları

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Kapatıcıda tercihiniz doğal bitişli ürünlerden yanaysa çok seveceğiniz bir önerimiz var. Maybelline Fit Me Kapatıcı, cildinizde doğal ve kusursuz bir sonuç bırakır. Ürünün yağ içermeyen hafif yapılı formülü, cildinizi yağlandırmaz ve sivilce oluşumuna neden olmaz. Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun kapatıcıyla göz altındaki morlukları ve cildinizdeki lekeleri kolayca kapatabilirsiniz. Maybelline Fit Me, artırılabilir kapatıcılığı sayesinde bütün kusurlu görünümü yok eder. Ürünün her ten rengine uyum sağlayan 5 farklı renk seçeneğiyle kendinize uygun rengi tercih edebilirsiniz. Cildinize kapatıcıyı uyguladıktan sonra Fit Me Pudra ile sabitleyebilirsiniz.

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2. Farklı renkteki lekelerinizi tek bir paletle kapatın: Flormar Kapatıcı Paleti

Makyajda kapatıcı kullanarak yapabileceğiniz stiller, gizleyebileceğiniz lekeler için uygulama ipuçları

Cilt lekelerinizi en iyi şekilde kapatmak için renkleri nötrlemeniz gerekir. Kapatıcı paletleri, farklı renkteki lekelerinizi tek bir ürünle kapatma imkanı sunar. 5 farklı rengin bir arada bulunduğu Flormar Kapatıcı Paleti'ni kullanarak bölgesel kusurlarınızı kolayca gizleyebilirsiniz. Örneğin cildinizdeki sivilceleri kapatmak için yeşil rengi, cansız ve solgun görünümü gidermek için lila rengi, yeşilimsi koyu halkalar için pembe rengi kullanabilirsiniz. Bej rengi ise yüksek kapatıcılık gerektiren bölgelere uygulayabilirsiniz. Aydınlatıcı ihtiyacınız için paletteki en açık rengi tercih edebilirsiniz. Ürünün kremsi yapısı kolay uygulamanızı sağlar. Parmağınızla ya da paletteki çift uçlu fırçayı kullanarak lekelerin rengini dengeleyebilirsiniz.

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3. Göz altı lekelerine veda edin: Skinfood Salmon Kapatıcı Krem

Makyajda kapatıcı kullanarak yapabileceğiniz stiller, gizleyebileceğiniz lekeler için uygulama ipuçları

Koyu renkli çok sayıda lekeniz varsa her kapatıcı size yeterli gelmeyebilir. Bunun için yoğun etkili ürünleri kullanmalısınız. Skinfood kapatıcı, tüm lekelerinizi kolayca kapatma özelliğine sahip. Özellikle göz altınızdaki koyu halkalardan şikayetçiyseniz Skinfood Salmon göz altlarınızı kapatarak aydınlık bir görünüme kavuşturabilir. Formülünde yer alan omega3, retinol ve E vitamini, Hokkaido somunu sayesinde cildin yaşlanmasıyla savaşır. Kremsi yapıdaki ürün, cildinize kolayca uygulanır ve ciltle bütünleşir. Fondötenden sonra ürünü parmağınızla göz altlarınıza uygulayıp fırça yardımıyla dağıtarak göz çevrenizin daha canlı ve aydınlık görünmesini sağlayabilirsiniz.

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4. Göz altı ve tüm cilt lekelerine uygulayın: L'oreal Paris Infaillible More Than Kapatıcı

Makyajda kapatıcı kullanarak yapabileceğiniz stiller, gizleyebileceğiniz lekeler için uygulama ipuçları

Yoğun etkili kapatıcılar genellikle kalın yapıda olduğu için ciltte ağırlık yapar. Bu yüzden yoğun kapatıcı ve ince yapılı ürünleri bulmak oldukça zor olabilir. L'oreal Paris Infaillible Kapatıcı, ağırlık yapmayan ancak yoğun bir forma sahip. 24 saat boyunca yüksek kapatıcılık sunan ürün, hafif yapısıyla tüm cilde uygulanır. Böylece sadece göz altlarınızı değil cilt lekelerinizi de kolayca kapatabilirsiniz. Nemlendiricili formülü, cildinizi kurutmadan aydınlık görünüm sağlar. Yoğun pigmentli ürün, tüm kusurları gizlerken esnek formülüyle ciltte kolayca dağılır. Güneş lekeleri, sivilce ve göz altı morlukları Infaillible More Than Kapatıcı ile dert olmaktan çıkar!

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5. Hem kapatın hem aydınlatın: Yves Saint Laurent Touche Eclat Kapatıcı

Makyajda kapatıcı kullanarak yapabileceğiniz stiller, gizleyebileceğiniz lekeler için uygulama ipuçları

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Göz çevresinde hem yüksek kapatıcılık hem aydınlık görünüm sevenler için harika bir ürün önerimiz var! Touche Eclat Kapatıcı, göz altlarınızdaki morlukları ve yorgun görünümü gizlerken anında aydınlık etki verir. Yüksek kapatıcılıktaki ürün, en yoğun lekeleri bile tek seferde gizler. Son derece doğal yapısıyla göz altlarınızı hiç ağırlaştırmaz ve ışık pırıltısı pigmentleriyle doğal bir ışıltı sağlar. Fırça şeklindeki ürün, yüzünüzde öne çıkarmak istediğiniz bölgeleri belirginleştirmek için de çok uygun. Başka bir fırçaya ihtiyaç duymadan doğrudan dudak çevrenize, elmacık kemiklerinize ve burnunuza uygulayabilirsiniz. Pürüzsüz, doğal ve aydınlık etki Touche Eclat ile mümkün!

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