Makyajın zararlarından korunun! Yanlış kullanım göz problemlerine yol açıyor

Makyajı silmeden uyumak ise gözleri hastalıklara karşı savunmasız hale getirebiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Sanisoğlu, makyaja karşı gözleri korumanın yollarını anlatıyor. KALİTELİ ÜRÜNLER KULLANIN Ambalajlarıyla göz dolduran makyaj malzemeleri çoğu zaman sağlık için tehlikeli olabiliyor. Tek bir ürünün, birden fazla bölgede kullanılması ise özellikle gözleri olumsuz etkileyebiliyor. Doğru makyaj malzemeleri seçilmediğinde ve kaliteli ürünler kullanılmadığında göz alerjileri ya da enfeksiyonlar kaçınılmaz hale geliyor. Ürün seçerken, son kullanma tarihine bakmak ve ürünün üretim yerini incelemek gerekiyor. Aksi takdirde kirpik dökülmeleri, kirpik dibi iltihaplanmaları, göz kapağı düşüklüğü ve göz enfeksiyonu gibi hastalıklarla karşılaşılabiliyor. ÜRÜNLERİ PAYLAŞMAK BAKTERİLERİ DE PAYLAŞMAK ANLAMINA GELİYOR Damar ve sinir dokularının yoğun bulunduğu gözler, vücudun diğer kısımlarına göre daha ince ve hassastır. Göz makyajı temizlenmediğinde bakteri ve virüs oluşumu hızlanırken, kirpik dibi iltihabı yani arpacık oluşabiliyor. Uzun süreler boyunca aynı makyaj malzemesini kullanmaksa bakterilerin çoğalmasına yol açabiliyor. Her insanın vücudunda farklı bakteriler bulunduğu için, başkalarının makyaj malzemesini kullanmak problem yaratıyor. Ürünleri paylaşmak, aynı zamanda mikropları da paylaşmak anlamına geliyor. İçinde yoğun yağ bulunduran malzemelerse, korneanın beslenmesini sağlayan gözyaşını etkileyebiliyor. Bu durum göz sağlığını olumsuz etkilerken kaşıntı, kızarıklık gibi belirtiler görülebiliyor. Bu belirtiler sonrasında mutlaka uzman bir doktora başvurmak gerekiyor.

GÖZ ALERJİSİNE NEDEN OLABİLİYOR Bünyesi alerjik reaksiyona yatkın kişilerin makyaj malzemesi seçerken daha fazla özen göstermesi gerekiyor. Makyaj ürünlerinde bulunan koruyucu ve etkin maddeler göz alerjisine neden olabiliyor. Kirpik dipleri için kullanılan göz kalemi, eyeliner gibi ürünleri göze yakın olan iç kısım yerine, dış kısımlarına sürmek bu nedenle önem taşıyor. Aksi durumda kirpiklerin göze yakın kısımlarında bulunan ve gözyaşının üretilmesine yardımcı olan Meibomean yağ bezlerinde, dikkat edilmezse problemler oluşabiliyor. Meibomean bezleri makyaj esnasında tıkanırsa gözyaşı kalitesizleşirken, gözde yanma, batma ve kızarıklık gibi belirtiler görülebiliyor. Bu durum gözlerde arpacık gibi enfeksiyonlara da yol açabiliyor. GÖZLERİ MAKYAJDAN KORUMANIN YOLLARI 1.Makyaj yaparken göz ürünleri gözden dışarı doğru olacak şekilde uygulanmalıdır. Bu uygulama, kullandığınız fırçanın ya da kalemin korneaya zarar vermesini engelleyecektir. 2.Su bazlı ve kolay temizlenebilen ürünler tercih edilmelidir. Bu ürünler cildin nefes almasını sağladığı için göze daha az zarar verecektir.