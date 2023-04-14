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Makyajınızın beyaz tişörtlerinize bulaşmasını önlüyor! "Bu tüyo hayat değiştiriyor"

14.04.2023 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz tişörtlere bulaşan makyaj kalıntıları evden çıkmadan önce yaşanan en büyük problemler arasında yer alıyor. Kadınlar makyajlarının beyaz tişört ve gömleklerine bulaşmaması için çeşitli yöntemler arıyor. Bu sorunu çözmek için kendi bulduğu yöntemi paylaşan kadın kısa sürede oldukça fazla etkileşim aldı.

Makyajınızın beyaz tişörtlerinize bulaşmasını önlüyor! "Bu tüyo hayat değiştiriyor"

Beyaz kıyafetler oldukça kaliteli görünseler de kolayca lekelenmeleri istenmeyen durumlara yol açıyor. Özellikle kolayca bulaşan fondöten lekelerini geçirmek için pratik yöntemler bulunuyor. TikTok kullanıcısı Emma, beyaz kıyafetlere bulaşan makyajı önlemenin kolay tüyosunu açıkladı.

SAÇ SPREYİ KULLANIN

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Beyaz bir kıyafetle poz vererek, "Makyajınız bulaşmasın diye beyaz gömleklerinizin yakalarına saç spreyi sıkmayı unutmayın" dedi.

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Emma, dışarı çıkmadan önce tişörtünün üstüne bol miktarda saç spreyi sıktı.Videoda "Bunun büyük bir fark yarattığını düşünüyorum" dedi.

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları bu kolay tüyo için Emma'ya teşekkür etti. Bir takipçisi "Aman Tanrım, bu hayat değiştiriyor" dedi.


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