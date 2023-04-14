Makyajınızın beyaz tişörtlerinize bulaşmasını önlüyor! "Bu tüyo hayat değiştiriyor"

Beyaz kıyafetler oldukça kaliteli görünseler de kolayca lekelenmeleri istenmeyen durumlara yol açıyor. Özellikle kolayca bulaşan fondöten lekelerini geçirmek için pratik yöntemler bulunuyor. TikTok kullanıcısı Emma, beyaz kıyafetlere bulaşan makyajı önlemenin kolay tüyosunu açıkladı.

SAÇ SPREYİ KULLANIN

Beyaz bir kıyafetle poz vererek, "Makyajınız bulaşmasın diye beyaz gömleklerinizin yakalarına saç spreyi sıkmayı unutmayın" dedi.

Emma, dışarı çıkmadan önce tişörtünün üstüne bol miktarda saç spreyi sıktı.Videoda "Bunun büyük bir fark yarattığını düşünüyorum" dedi.

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları bu kolay tüyo için Emma'ya teşekkür etti. Bir takipçisi "Aman Tanrım, bu hayat değiştiriyor" dedi.



