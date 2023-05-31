Makyajla yaşadığı değişimler herkesi şaşırtıyor! Bir anda başka bir insana dönüşüyor

25 yaşındaki makyaj sanatçısı Evelin Costa benzersiz yeteneği sayesinde aklınıza gelebilecek herhangi birinin şekline bürünebiliyor. Teatral makyaj, biraz lateks ve biraz pamuk kullanarak sevilen ünlülere dönüşen Costa, bu yeteneğini 15 yaşındayken işe dönüştürmeye başladığını belirtiyor. COVID-19 salgını patlak verdiğinde yaptığı makyajları sosyal medyasından paylaşan Costa, bu sanatı dünyanın birçok yerindeki insanların görmesini sağlıyor.

MÜŞTERİLERİNE ULAŞAMAYINCA SOSYAL MEDYADAN VİDEO ÇEKMEYE BAŞLADI

Karantina müşterileri uzak tuttuğu için Costa, makyajı için başka bir çıkış yolu bulmak zorunda kaldı. Bu yüzden kendisini Avustralyalı politikacı Daniel Andrews'a dönüştürmeye karar verdi. Daha geniş bir burun ve sarkık, kapüşonlu göz kapakları yapmak için lateks ve pamuk kullanarak dönüşümünü doğru yapmak için beş saat harcadı ; kısa saçlarını yakalamak için kontür, bronzlaştırıcı, kapatıcı ve koyu kahverengi peruk kullandı. Yayınladığı değişim videosuyla oldukça etkileşim aldı.

"HER DAKİKASINDAN KEYİF ALDIM"

Costa, "Kendimden şüphe ettiğimde, kendime bir moral konuşması yaptım ve kendime bunu başarabilirsem ne kadar 'efsanevi' olacağını hatırlattım," diye paylaştı Costa. “Tam olarak ona benzemese de, yine de çok eğlenceliydi. Dönüşümün her dakikasından keyif aldım.”

Sosyal medyadan gelen yorumlar Costa'nın heyecanlanmasını sağladı. "İnanılmaz! İnsanların onu sevmesi beni çok heyecanlandırdı,” diye paylaştı. Costa, "Birisi bütün hafta boyunca gördükleri en iyi şey olduğunu söyledi ve bir başkası da Dan Andrews'un basın toplantılarının yanı sıra her gün videomu izlediklerini söyledi. Bu çok komik" dedi.

Costa, diğer ünlülerin dönüşümlerini paylaşmaya devam etti. Lady Gaga'ya dönüşümü 37.900 beğeni aldı, Miley Cyrus'un şekil değiştirmesi 1.4 milyon beğeni aldı, Khloé Kardashian 2.2 milyon beğeni aldı ve en son Angelina Jolie olarak dönüşümü 4.2 milyon beğeni aldı.

ALDIĞI YORUMLARDAN VE DESTEKLERDEN MEMNUN

"Videolarımın sayısız insanın hayatına dokunduğunu bilmek bana tarif edilemez bir tatmin duygusu veriyor. Aldığım cesaret verici yorumlar, nazik sözler ve sarsılmaz destek, yaratıcı ateşimi körüklüyor."dedi.

