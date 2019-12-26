Makyajsız da güzel bir cilde sahip olabilirsiniz!

Parlak ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak istiyorsanız makyaj yapmadan da bu görüntüyü elde edebilirsiniz. İşte makyajsız parlak ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanın yolları…

HER GÜN YÜZÜNÜZÜ YIKAYIN

Yüzünüzü nazik bir şekilde her gün temizlemeye özen gösterin. Her sabah uyumadan önce ve uyandıktan sonra mutlaka yüz yıkama alışkanlığını günlük rutininize ekleyin. Ayrıca egzersiz yaptıktan sonrada cildinizi temizlemeyi unutmayın çünkü terlediğinizde gözenekleriniz tıkanabilir ve tahriş olabilir.

HER GÜN NEMLENDİRİCİ KULLANIN

Nemlendiriciyi cildiniz için iyi hale getiren en önemli özellik cildinizin parlak ve genç gözükmesini sağlamasıdır. Cildinizin doğal nemini korumak için yüzünüzü temizledikten sonra ya da duş aldıktan hemen sonra nemlendirici kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

GÜNEŞ KREMİ KULLANIN

Cildiniz güneş ışınlarından dolayı renk bozulmasına, kırışıklıklara ve sivilcelere neden olabilecek zararları önlemek için günlük olarak SPF30’lu bir güneş koruyucu kullanın. Özellikle dışarı çıkarken çok sık güneş kremi kullanın.

YÜZÜNÜZE DOKUNMAKTAN KAÇININ

Elleriniz çok fazla bakteri içerir. Ellerinizle yüzünüze dokunmak, yüzünüzde akneye neden olan mikropları yayabilir.