HABER

MALATYA 7'nci kattan atlayan genç öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 01:18 | Son Güncelleme

MALATYA'da, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ahmet Ünal (27), oturduğu evin 7'nci kattaki balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

MALATYA'da, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ahmet Ünal (27), oturduğu evin 7'nci kattaki balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Ünal, oturdukları apartmanın 7'nci katındaki balkonundan kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Ünal, ağır yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Ünal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ünal'ın cansız bedeni, otopsi için morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------

- Olay yerinden detay
- Atladı binadan görüntü
- Düştüğü yerden detay
- Polis ekiplerinin çalışması
- Kalabalıktan görüntü
- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA-DHA)

Özel kulübe bile yaptılar! Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlarÖzel kulübe bile yaptılar! Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar
Suriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyat
Gemlik AK Parti’de yönetim tamamlandıGemlik AK Parti’de yönetim tamamlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar: Türk ulusu arkamızdadır

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

Tunceli’de feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Anne-baba-oğul hayatını kaybetti

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Kritik MGK sonrası önemli açıklamalar!

Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

AYM akademisyenlerle ilgili kararının gerekçesini açıkladı

AYM 'barış bildirisi' kararıyla ilgili gerekçesini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.