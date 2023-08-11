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Malatya'da ağır hasarlı 12 katlı bina, 280 kilo patlayıcı kullanılarak yıkıldı!

11.08.2023 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, ağır hasar alan 12 katlı binanın yıkımı, 280 kilo patlayıcı kullanılarak gerçekleştirildi. O anlar ise kameralara yansıdı. İşte haberin detayları...

Malatya'da ağır hasarlı 12 katlı bina, 280 kilo patlayıcı kullanılarak yıkıldı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Kent merkezinde iş makineleri binaların yıkım işlemlerini gerçekleştirirken, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde yüksek katlı binaların yıkım işlemlerinin ise patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilmesine karar verildi.

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TAŞIYICI KOLONLARA PATLAYICILARI YERLEŞTİRDİ

Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan 12 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatan uzmanlar yaptıkları incelemenin ardından taşıyıcı kolonlara patlayıcıları yerleştirdi. Çevre güvenliği sağlandıktan sonra 12 katlı bina, fünyenin ateşlenmesiyle saniyeler içinde yerle bir oldu.

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280 KİLO DİNAMİT DÖŞENDİ

Binanın yıkımı için 3 bin 500 delik açıldı. Ayrıca zemin ve 1, 3, 7 ve 9'uncu katlara toplam 280 kilo dinamit döşendi. Binanın yıkımı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilirken, olay sırasında büyük bir gürültü gerçekleşti. Yetkililer, kentte bin 400 binanın bu yöntemle yıkılacağını belirtti. (DHA)

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Malatya bina

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