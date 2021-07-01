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Malatya'da balık ölümleri tedirgin ediyor, yiyen martılar da ölüyor

01.07.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'nın Yazıhan ilçesindeki Karakaya Barajı'nda yaşanan balık ölümleri, bölge halkını tedirgin etti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ölümlerle ilgili inceleme başlatırken, ölen balıkları yiyen martıların da öldüğü belirtildi.

Malatya'da balık ölümleri tedirgin ediyor, yiyen martılar da ölüyor

Malatya'nın Yazıhan ilçesindeki Karakaya Barajı'nda binlerce alabalık ve tatlı su balıkları kıyıya vurdu. Balık ölümleri, bölge halkını tedirgin etti. Vatandaşlar, yetkililere haber verdi. İnceleme başlatan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklardan ve sudan numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

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BALIKLARI YİYEN MARTILAR DA ÖLÜYOR

Bölgede arazisi bulunan çiftçilerden Osman Karademir, "Sabahın erken saatlerinde araziye geldiğimde balık ölüleri kıyıya vurmuştu. Martılar geliyor, balıkları yiyor ve balıkları yiyen martılar da ölüyor" dedi.

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(DHA)

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