HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya'da cinayet! Polis bölgeyi ablukaya aldı, 200 personel katıldı

Malatya'da cinayet! Polis bölgeyi ablukaya aldı, 200 personel katıldı

25.06.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da başından silahla vurularak öldürülen Ekrem Kaya cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 8 zanlıdan 7’si tutuklandı. Tutuklanan 7 zanlı geniş güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi.

Malatya'da cinayet! Polis bölgeyi ablukaya aldı, 200 personel katıldı

22 Haziran’ı 23 Haziran’a bağlayan gece saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi Tekel Sokak’ta meydana gelen olayda, planlı bir görüşme sonrasında kaldırımda yürürken park halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu baş kısmına isabet alan Ekrem Kaya (34) olay yerinde hayatını kaybetmiş, olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri ilk etapta 5 kişiyi gözaltına alırken, derinleştirilen soruşturma sonrasında gözaltı sayısı 8’e çıkmıştı.

ADLİYE KARIŞTI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar öğle saatlerinde adliyeye sevk edilirken, Ekrem Kaya’nın yaklaşık 50 yakınının zanlılara yönelik saldırı girişiminde bulunması adliyeyi karıştırdı.

1

200 POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Saldırı girişimi sonrası polis adliyeyi abluka altına alırken, aralarında 60’a yakın özel hareket polisinde bulunduğu yaklaşık 200 polisin güvenlik önlemi aldığı duruşmada S. V., M.Y.A., H. S., H. A., M. C. Y., E. Ç., M. D. tutuklanırken, H. Ü.’ye ise adli kontrol uygulandı.

4

Adliye önünde bekleyen araçlara alınan zanlılar geniş güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi.

2

Siirt'te hareketli saatler! Güvenlik korucuları arasında silahlı kavga çıktı: Ölü ve yaralılar varSiirt'te hareketli saatler! Güvenlik korucuları arasında silahlı kavga çıktı: Ölü ve yaralılar var

3

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlçe gece vakti savaş alanına döndü! 2'si polis 10 yaralıİlçe gece vakti savaş alanına döndü! 2'si polis 10 yaralı
Türkiye'nin konuştuğu olay! Siyanür...Türkiye'nin konuştuğu olay! Siyanür...
İçinden fare çıktı, ekmek alamaz oldular: Olayın şokundayız İçinden fare çıktı, ekmek alamaz oldular: Olayın şokundayız
Anahtar Kelimeler:
cinayet Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BDDK'dan yeni adım! Dolarda sert hareket...

BDDK'dan yeni adım! Dolarda sert hareket...

Dar gelirliler için konut açıklaması!

Dar gelirliler için konut açıklaması!

Türkiye'de çok konuşulmuştu! Kimlikle ilk turist geldi

Türkiye'de çok konuşulmuştu! Kimlikle ilk turist geldi

48 bin dolarlık kiraz taşıyordu! Devrildi...

48 bin dolarlık kiraz taşıyordu! Devrildi...

Türkiye'nin konuştuğu olay! Siyanür...

Türkiye'nin konuştuğu olay! Siyanür...

Mezar ziyaretine gelmişti! Kahreden detay

Mezar ziyaretine gelmişti! Kahreden detay

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en büyüğü! Çıplak gözle bile görülebiliyor

Dünyanın en büyüğü! Çıplak gözle bile görülebiliyor

Canan Karatay çok sinirlendi: Günde 10 tane yiyin!

Canan Karatay çok sinirlendi: Günde 10 tane yiyin!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Saç tellerini tek tek yoldu! “Dünyevi bağlarımdan vazgeçtim”

Saç tellerini tek tek yoldu! “Dünyevi bağlarımdan vazgeçtim”

Dayanılmaz sırt ağrılarından kurtulmak çok kolay

Dayanılmaz sırt ağrılarından kurtulmak çok kolay

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.