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  4. Malatya'da çöken binada son durum! Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Malatya'da çöken binada son durum! Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

10.11.2021 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da dün akşam saatlerine doğru çöken 2 katlı binada arama kurtarma çalışmaları gece yarısı sonlandırıldı. Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği alan belediye ekiplerince temizlenmeye başlanırken, hasarın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Malatya'da çöken binada son durum! Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Malatya'nın en merkez caddelerinden biri olan İnönü Caddesi Sıtmapınarı mevkiinde dün 16.50’de 2 katlı bir binanın çökmesinin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları gece 02.00 sıralarında tamamlandı. 13 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı enkazda çalışmaların tamamlanması ile enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Malatya Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerince moloz yığınları kamyonlarla sabaha kadar taşındı. Sabah saatleri ile birlikte temizlik görevlileri de olayın yaşandığı caddede temizlik çalışması başlattı.

Son Dakika: Malatya'da çöken binada enkaz altında kimse kalmadı! 4 kişi gözaltındaSon Dakika: Malatya'da çöken binada enkaz altında kimse kalmadı! 4 kişi gözaltında

Polis ekiplerinin olay yerindeki önlemleri sürerken, araç trafiğine kapalı olan caddede yaya güvenliği de karşı şeritten kontrollü olarak verilmeye başlanıldı. Öte yandan meydana gelen hasarın boyutu da gün ağarınca ortaya çıktı

Malatya'daki binanın çökmeden önceki fotoğrafıMalatya'daki binanın çökmeden önceki fotoğrafı

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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