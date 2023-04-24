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Malatya'da dehşete düşüren olay! Sokağa saçlar saçıldı... Polis memuru bıçaklandı

24.04.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaşanan olayda, iki kadın arasında çıkan kavgada kopan saçlar sokağa saçıldı. Bölgeye intikal eden ekipler kavgayı ayırmaya çalışırken, kadınların erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen şahıs ekiplere bıçakla saldırdı. Polisin havaya uyarı ateşi açtığı olayda, kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Malatya'da dehşete düşüren olay! Sokağa saçlar saçıldı... Polis memuru bıçaklandı

Malatya'da olay, 22.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağlısı oldukları belirtilen iki kadının sokak ortasında kavga ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekipler kavgayı ayırmaya çalışırken, kadınların erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen şahıs ekiplere bıçakla saldırdı.

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KADINLARIN SAÇ BAŞ YOLDURAN KAVGASI! BIÇAKLANAN POLİS MEMURU YARALANDI

Polisin havaya uyarı ateşi açtığı olayda bir polis memuru bacak kısmına aldığı bıçak darbesi sonucu kadınlar ise karşılıklı darp nedeniyle yaralandı. Kadınların kopan saçlarının yola savrulduğu kavgada olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Araçlar güçlükle ilerliyor! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi Araçlar güçlükle ilerliyor! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

Yaralı polis memuru ile iki kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.

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(İHA)

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Malatya kavga saç

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